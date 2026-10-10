/अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, गावी आजीचं निधन, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचं आदोलन करण्यासाठी दिल्लीला निघालेले कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. अभिजीत दिपके यांचं विमान दिल्ली विमानतळावर लँड होताच पोलिसांनी आत घुसून त्यांना ताब्यात घेतलं. अभिजीत दिपके यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली असतानाच दुसरीकडे त्यांच्या आजीचं निधन झालं आहे. अभिजीत दिपके यांच्या हिंगोलीच्या संतुक पिंपरी या मूळ गावी आजीचं निधन झालं आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या वडिलांच्या आईचं म्हणजेच आजीचं निधन झालं आहे. सावित्रीबाई शंकर दिपके असं त्याचं नाव होतं. त्यांनी वयाच्या 85 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. हिंगोलीच्या संतुक पिंपरी या मूळ गावी त्यांचं निधन झालं. यामुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
अभिजीत दिपके सकाळी 8 च्या सुमारास मुंबईहून दिल्लीसाठी रवाना झाले होते. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ते दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. पण टर्मिनलबाहेर पडण्यापूर्वीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
Abhijeet Dipke DETAINED! Saurav Das DETAINED! Ashutosh Ranka DETAINED! To save his traitor friend, the dictator has declared war against his own citizens! https://t.co/cUGrdetlx2— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
पोलीस विमानात पोहोचल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी संताप व्यक्त करत म्हटलं की, "आपला देश कोणत्या दिशेने चालला आहे हे आपण पाहू शकतो. पोलीस आम्हाला थेट विमानातून अटक करण्यासाठी आले आहेत. इंदिरा गांधी यांनीही असं काही केलं नव्हतं. ही हिटलरशाही आहे, जिथे दिल्ली पोलीस विमानात आले आहेत आणि अटकेची कारवाई करत आहेत. आम्ही अटक होण्यासाठीच आलो आहोत, आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही". यावेळी त्यांनी भारत माता की जय आणि इन्कलाब जिंदाबादच्या घोषणाही दिल्या.
जोपर्यंत अभिजीत दिपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे कोठडीत आहेत, तोपर्यंत CJP चे प्रभारी अजिंक्य शिंदे जंतरमंतर येथील आंदोलनाचे नेतृत्व करतील. अभिजीत दिपके यांनी व्हिडीओतून ही माहिती दिली आहे. संभाव्य अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन अभिजीत यांनी हा व्हिडिओ काल रात्रीच रेकॉर्ड केला होता.
IMPORTANT Until Abhijeet Dipke, Saurav Das and Ashutosh Ranka are in detention, CJP’s Organization In-Charge Ajinkya Shinde will lead this protest at Jantar Mantar. Abhijeet had pre-recorded this video last night in anticipation of a potential arrest. @AjinkyaCJP https://t.co/WSQ69mKfTV— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
मी माझा मुलगा या देशाला वाहिलेला आहे. या सरकारकडून मला कुठलीही अपेक्षा नाहीये. अभिजीतने लढत राहावं, मी त्याच्या पाठीशी आहे. अशा भावना अभिजीतचे वडील भगवान दिपके यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
तसंच त्यांच्या आईनेही कारवाईवर संताप व्यक्त केला आहे. तुला अटक करतील असं मी सांगत होते. पण तो म्हणाला, मला देशासाठी करायचं आहे. मी आता देशाचा आहे. मी त्याला सांगितलं की, तू घरी येईपर्यंत टेन्शन येतं अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. लहान लेकरांवर बलात्कार करतात त्यांच्या घरी जात नाहीत. देशासाठी काम करतो त्याला अटक करता. हा चुकीचा न्याय आहे असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.