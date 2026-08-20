'महाराष्ट्रातील या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा', अभिजित दिपके थेट मागणी; 'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावले तर...'

दिल्लीतील जंतरमंतरमधील नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके आक्रमकपणे जगासमोर आलेत. सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्त्वात सुरु झालेले हे आंदोलनात विद्यार्थ्यांसोबत कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थी आणि कॉकरोच जनता पार्टीमुळे अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता अभिजीत दिपके यांच्या मोर्चा महाराष्ट्रातील शाळांकडे वळला आहे.
अभिजीत दिपके यांनी विदर्भातील हिंगोली जिल्ह्यातील शाळेचा प्रश्न समोर आणला. ग्रामस्थांनी इथल्या एका शाळेतील मुख्याध्यापकांचा दारू प्यायल्याचा व्हिडीओ समोर आणल्या होता. त्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी मुख्याध्यापकाच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
आज अभिजीत दिपके हे लातूरमध्ये होते. तेव्हा पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शाळेंच्या अवस्थेवर भाष्य केलं. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मंत्री, खासदार, शिक्षणमंत्री आणि आमदारांनी स्वतःची मुलं आधी जिल्हा परिषद शाळेत घातले पाहिजेत, अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली आहे. मुलांना एक दिवस खराब रस्त्यावरून पायी शाळेत पाठवले पाहिजे म्हणजे त्यांना कळेल विद्यार्थ्यांना कुठल्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
ग्रामीण भागातील मुलांना खराब रस्त्यांवरून शाळेत जावं लागतं. काही दिवसांपूर्वी साप चावून मुले मेली. यामागे सरकारच्या अपयश असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. उजनीच्या या शाळेत देखील साप पाहिला मिळाला. यासगळ्याला जबाबदार कोण आहे? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावले तर या प्रश्नावर भेटू, असंही ते यावेळी म्हणालेत. ग्रामीण भागातील शाळेतील समस्यांचा प्रश्न गावकऱ्यांनासोबत घेऊन आवाज उठवू आणि तो आवाज मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत नेऊ, असंही अभिजीत दिपके यांनी जाहीर केलं आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांसारखे इथे शिक्षण मंत्री दादा भुसे आहेत. त्यांना विचारणा केल्यावर ते म्हणतील मागच्या सरकारचे दोष आहे, आम्ही आता निवडून आलो आहे, असं म्हणत ते जबाबदारी झटकतील. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? शिक्षण व्यवस्थेची ही अवस्था पाहता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली आहे.