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...तर आता डायरेक्ट सरकार बदलू; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दिपकेंचा सरकारला मोठा इशारा

आता फक्त मंत्र्याचा राजीनामा घेणार नाही तर डायरेक्ट सरकार बदलू असा इशारा अभिजीत दिपके यांनी  दिला आहे. 40 दिवसानंतर   अभिजीत दिपके घरी पोहचले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:18 PM IST
...तर आता डायरेक्ट सरकार बदलू; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दिपकेंचा सरकारला मोठा इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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...तर आता डायरेक्ट सरकार बदलू; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दिपकेंचा सरकारला मोठा इशारा
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