/...तर आता डायरेक्ट सरकार बदलू; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दिपकेंचा सरकारला मोठा इशारा

अभिजीत दिपके : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) अभिजीत दिपके 40 दिवसानंतर महाराष्ट्रात दाखल झाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधील आपल्या घरी पोहोचले आहेत. अभिजीत दिपके यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देताना सरकारला मोठा इशारा दिला. आज फक्त धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला आहे. भविष्यात सरकार बदलू असं अभिजीत दिपके म्हणाले. त्यांच्य एका वाक्यामुळे सरकारचे टेन्शन वाढले आहे.
नीट पेपरफुटीविरोधात अभिजीन दिपके यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीने मोठं आंदोलन उभं केल. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. 36 दिवस दिल्लीत हे आंदोलन सुरु होते. तरुणाई रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकार झुकले. 25 जुलै 2026 रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले. आता तरुणांना वाचवण्याची लढा उभारण्याचा निर्धार अभिजीत दिपके यांनी केला आहे.
तरुण आपल्या भविष्यासाठी आंदोलन करत होते. त्यांना यात कोणताही आनंद मिळत नव्हता. ते कोणी आतंकवादी नव्हेत. 20 जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यात आला. रक्तपातातून सरकारला समाधान मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांची छळवणूक सुरुच आहे.
विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणं थांबवा. विद्यार्थ्यांचा छळ सुरू ठेवल्यास आंदोलन करणार अस म्हणत अभिजीत दिपके यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. आज फक्त धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला आहे. हे सरकार योग्य पद्धतीने न वागल्यास भविष्यात हेच विद्यार्थी सरकार बदलतील, असा रोखठोक इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिला आहे.