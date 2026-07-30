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'.... याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत', फडणवीसांचा उल्लेख करत अभिजीत दिपकेंचा इशारा, पुढचं आंदोलन महाराष्ट्रात?

अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातही आंदोलन पुकारणार असल्याचा इशारा दिला आहे. संभाजीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:28 PM IST
'.... याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत', फडणवीसांचा उल्लेख करत अभिजीत दिपकेंचा इशारा, पुढचं आंदोलन महाराष्ट्रात?
Image Credit: Abhijit Dipke warns protests in Maharashtra after Delhi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'.... याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत', फडणवीसांचा उल्लेख करत अभिजीत दिपकेंचा इशारा, पुढचं आंदोलन महाराष्ट्रात?
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