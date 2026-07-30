'.... याशिवाय ते वठणीवर येणार नाहीत', फडणवीसांचा उल्लेख करत अभिजीत दिपकेंचा इशारा, पुढचं आंदोलन महाराष्ट्रात?

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे बुधवारी दिल्लीतून संभाजीनगरमध्ये पोहोचले आहेत. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातही आंदोलनाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्राची वाट लागली आहे, असं म्हटलं आहे. दीपकेंच्या या इशाऱ्यानंतर महाराष्ट्रातही दिल्लीसारखं आंदोलन होणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
'महाराष्ट्रातही आंदोलनाची गरज आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्राची वाट लागली आहे. याशिवाय ते वठणीवर येणार नाही, यांच्याकडे बराच वेळ होता यांनी या काळात काय केलं. महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन करणार, नक्की करणार. नरेंद्र असो धर्मेंद्र असो की देवेंद्र असो या लोकांना शिक्षणाची काहीच पडलेली नाही,' असा एकेरी उल्लेख करत दिपकेंनी सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस आत्तापासून 2029 च्या निवडणुकीसाठी कामाला लागलेले असतील. त्यामुळे एमपीएससी आणि टीईटीचा पेपर फुटला त्याच्याशी यांना काही घेणं देणं नाही. त्यांना काय त्यांची मुलं बाहेर देशात शिकायला जातील. मी देखील होतो. तिथे सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांची मुलं शिकायला होती. त्यांची मुलं थोडी टीइटी देणार, पोलीस भरती देणार, अशा शब्दांत सरकारवर तोफ डागली आहे.
'नीट पेपरफुटी प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टचा निर्णय झाल्यानंतर माझ्याकडे अनेक लोक आले. आंदोलन मागे घे मोदींनी आता फास्टट्रॅक कोर्ट चालवायचा निर्णय घेतला आहे. काय झालं त्याचं? पहिली सुनावणी पोस्टपोन्ड झाली का? तर सीबीआयचं कौन्सिल आलं नाही. अशी या लोकांची व्यवस्था आहे. निवडणुकीचे सभा रॅली वेळेवर होतील मात्र जिथे शिक्षणाचा प्रश्न येईल तिथे एकही गोष्ट या लोकांकडून नीट होणार नाही,' असा टोला लगावला आहे.
'बिहारच्या निवडणुकांसाठी गुजरातकडून ट्रेन पाठवल्या होत्या. मग शिक्षणासाठी का नाही? विद्यार्थ्यांसाठी या लोकांनी एकही स्पेशल ट्रेन अजून सोडलेली नाही राज्यातील अनेक भागात विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी, भरतीसाठी जावे लागते. यांची प्रायोरिटी शिक्षण नाही तर निवडणुका आहेत,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.