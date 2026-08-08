Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /महाराष्ट्र हादरला! 53 बालकांवर अत्याचार, 649 व्हिडिओ आणि 1000 पेक्षा अधिक फोटो; नंदुरबारच्या नराधमाचे भयानक कृत्य

महाराष्ट्र हादरला! 53 बालकांवर अत्याचार, 649 व्हिडिओ आणि 1000 पेक्षा अधिक फोटो; नंदुरबारच्या नराधमाचे भयानक कृत्य

नंदुरबारमध्ये एक अत्यंत धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. नराधमाने  53 बालकांवर अत्याचार केला आहे.  649 व्हिडिओ आणि 1000 पेक्षा अधिक फोटो सापडले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! 53 बालकांवर अत्याचार, 649 व्हिडिओ आणि 1000 पेक्षा अधिक फोटो; नंदुरबारच्या नराधमाचे भयानक कृत्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एक रास्ता बने प्यारा...पिंपरी चिंचवड शहरातील काही वसाहत धारकांची शोकांतिका...!
2
3
4
5