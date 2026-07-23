/संभाजीनगरमधील प्रसिद्ध हॉटेलमधील जिलेबीच्या गोडव्यात भेसळ, तुकाराम मुंढेंच्या FDA कडून उत्तम उपहार गृह सील

अन्न आणि औषध विभागाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे विराजमान झाल्यानंतर राज्यभरात दोन महिन्यात खळबळ माजली आहे. त्यांनी राज्यात जेही धडक कारवाई सुरु केली आहे, त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. अस्वच्छ, नियम, भेसळयुक्त पदार्थांवरून अनेक प्रसिद्ध हॉटेल असो किंवा कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला आहे. मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध हॉटेल आणि रेस्टारंटवर FDA ने कारवाई केली आहे. आता छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रसिद्ध उत्तम उपहार गृह सील करण्यात आलंय. एवढंच नाही तर या उत्तम उपहार गृहाचे परवाना निलंबित करण्यात आलंय.