/पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरण; चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा; 22 दिवसांत चार्टशीट दाखल

जालना क्राईम न्यूज : पुण्यातील नसरापूर प्रकरणामुळे महाराष्ट्र हादरला आहे. 1 मे 2026 रोजी भीमराव कांबळे नावाच्या नराधमाने 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करुन तिची हत्या केली. या प्रकरणातील आरोपीला 58 दिवसात शिक्षा सुनावणी. पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरणात जलद शिक्षा सुनावण्यात आली. चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 22 दिवसांत चार्चशीट दाखल झाली आहे.
जालन्यात 3 वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने आजन्म कारवासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीये.. अजय विटोरे वय 21 वर्ष असं शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे.शहरात 10 जून 2026 रोजी एका 3 वर्षाच्या चिमुकलीला चाॅकलेटचं आमिष दाखवून नराधम दुचाकीवर घेऊन गेला होता.. या प्रकरणी शहरातील सदर बाजार पोलिसात पोक्सोतंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकत 22 दिवसांत चार्चशीट दाखल केली... तर 57 दिवसांत आरोपी नराधमास अजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलीये. दरम्यान या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीस 50 हजारांचा दंड ठोठावला असून दंड न भरल्यास 6 महिने सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.तर पीडितेस 3 लाख रुपयांची भरपाई रक्कम देण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने दिला आहे.
10 जून 2026 रोजी पीडित मुलगी अंगणात खेळत होती.आरोपी पीडित मुलगी खेळत असलेल्या ठिकाणी गेला.आजूबाजूला कुणीही नसल्याने त्याने तिला दुचाकीवर बसवून घेऊन गेला.पीडित मुलगी न दिसल्याने पीडितेच्या आईने पीडितेच्या वडिलांना फोन केला.त्यांनंतर पीडितेची शोधाशोध सुरू झाली.दरम्यान फिर्यादीच्या घराजवळील एका सीसीटीव्ही मध्ये आरोपी पीडितेला मोटार सायकलीवर घेऊन जाताना दिसला.दरम्यान आरोपीने पीडितेला वन विभागाच्या जंगलात नेऊन अत्याचार केला.आरोपीचा शोध सुरु असताना आरोपी मुलीला घेऊन बस स्थानक परीसरात दिसला.यावेळी मुलगी फार घाबरलेली आणि रडत होती.तिच्या गुप्तांगावर जखमा आढळून आल्या.त्यामुळे तिच्यावर अत्याचार झाल्याची शक्यता नातेवाईकांनी वर्तवल्यानंतर मुलीची तपासणी करण्यात आली.
तसेच पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले.त्यांनंतर आरोपीविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल करण्यात येऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला.तसेच गुन्ह्याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन पोलिसांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले.2 जुलै रोजी आरोपीविरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले.31 जुलै पर्यत या प्रकरणात 25 साक्षीदार तपासण्यात आले.आरोपी विरुद्ध सरकारी पक्षातर्फे दिलेला पुरावा आणि युक्तिवाद लक्षात घेऊन विशेष न्यायालयाने आरोपी अजय विटोरे याला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली.