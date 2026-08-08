Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरण; चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा; 22 दिवसांत चार्टशीट दाखल

पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरण; चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा; 22 दिवसांत चार्टशीट दाखल

पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरण समोर आले आहे.  चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:08 AM IST
पुण्यातील नसरापूरनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे प्रकरण; चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधामाला 57 व्या दिवशी शिक्षा; 22 दिवसांत चार्टशीट दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तुकाराम मुंढेचा पुन्हा मोठा धमाका! IIT बॉम्बे कॅम्पसमधील 2 कँटीन तात्काळ बंद, FDI च्या अधिकाऱ्यांना आढळलं...
2
3
4
5