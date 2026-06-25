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महाविकास आघाडी अन् ठाकरेंना पुन्हा धक्का! अंबादास दानवे भाजपा-शिंदेंच्या पॅनलमध्ये सामील; निवडणुकही लढणार

एकीकडे सहा खासदार फुटल्याच्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची त्यांच्याच पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवेंनी घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे पुन्हा चर्चा आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:10 AM IST
महाविकास आघाडी अन् ठाकरेंना पुन्हा धक्का! अंबादास दानवे भाजपा-शिंदेंच्या पॅनलमध्ये सामील; निवडणुकही लढणार
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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महाविकास आघाडी अन् ठाकरेंना पुन्हा धक्का! अंबादास दानवे भाजपा-शिंदेंच्या पॅनलमध्ये सामील; निवडणुकही लढणार
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