/महाविकास आघाडी अन् ठाकरेंना पुन्हा धक्का! अंबादास दानवे भाजपा-शिंदेंच्या पॅनलमध्ये सामील; निवडणुकही लढणार

एकीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा फुटीचा धक्का बसलेला असतानाच आता त्यांचे विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे एकच खळबळ निर्माण झाली आहे. अंबादास दानवे यांनी महाविकास आघाडीविरोधात भूमिका घेतल्याचं दिसत असून नेमकं स्थानिक स्तरावर दानवेंचं काय सुरु आहे असा प्रश्न आता उद्धव ठाकरे समर्थकांना पडला आहे.
उद्धवसेनेचे नेते आमदार अंबादास दानवे यांनी जिल्हा बँक निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीसोबत संधान बांधले आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी असे दोन पॅनल झालेले असतानाही दानवे यांनी महाविकास आघाडीऐवजी महायुतीच्या पॅनलमध्ये सामील होण्यास पसंती दिली आहे. ही नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी तर नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा बँक निवडणुकीत आतार्यत 8 जण बिनविरोध संचालक झाले असून, 12 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. बिनविरोधचा प्रयत्न फसल्यानंतर महायुती व महाविकास आघाडीचे पॅनल बनले असून, त्यांच्यात थेट लढत होत आहे.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीचे पॅनल बनले असतानाही दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँक निवडणुकीतील हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील असला तरी, चार दिवसांपूर्वी उद्धवसेनेच्या खासदारांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संपूर्ण बाबीवर बँकेत पक्षीय राजकारण नसते अशी भूमिका अंबादास दानवे यांनी मांडली आहे.
विशेष म्हणजे बुधवारीच मुंबईत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या एकजुटीसंदर्भात समन्वयातील नाराजीबद्दल उघडपणे बोलून दाखवलं होतं. या बैठकीमध्ये ठाकरेंनी अंबादास दानवेंसोबतच सभागृहात प्रवेश केला होता. "महाविकास आघाडी म्हणून आपण एकत्र आहोत म्हणतो, पण आपण खरंच एकत्र आहोत का? यापुढे एकत्र राहूनच काम करावं लागेल," असं पक्षातील सहा खासदार फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या एकी संदर्भात खंत व्यक्त करत म्हटलं. महाविकास आघाडी म्हणून आपण सभागृहात एकत्र आहोत का? आपण एकत्रित मुद्दे मांडतो का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला.
याचबरोबर येणाऱ्या काळात विधिमंडळ अधिवेशनात सुद्धा महाविकास आघाडी म्हणून एकी विरोधक म्हणून आपण दाखवली पाहिजे, सोबतच राज्यभरातील सभा बैठका आंदोलनं सुद्धा एकत्रित करायला हवी आणि आपली एकी राज्यभर दिसायला हवी असे मत सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी इतर नेत्यांसमोर मांडल्याची माहिती समोर आली आहे.