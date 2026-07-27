/बाळासाहेब वाघ होते, त्यांचे नातू स्वत:ला झुरळ समजतात, प्रकाश महाजनांची खोचक टीका, राज ठाकरेंना लगावला टोला

मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंना त्यांच्यावर वाढदिवसानिमित्त सर्वांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असताना शिवसेना-मनसे आणि आता शिंदेच्या शिवसेनेत असलेले शिवसेना प्रवक्त प्रकाश महाजन यांनी बाळासाहेबांच्या नातू तसेच दोन्ही ठाकरे बंधूंवर बोचरी टीका केली आहे.
नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारला झुकावं लागलं आणि शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. नीट पेपरफुटीवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनावरून देशभरात केंद्र सरकार विरोधात संताप व्यक्त झाला. त्या आंदोलनाला ठाकरे बंधूंनी पाठिंबा दिला. यात सुरूवातीला उद्धव ठाकरेंनी जंतरमंतर येथे जाऊन अभिजित दिपके यांनी भेट घेतली आणि आपला पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला. २४ जुलै रोजी बाळासाहेबांचे दोन्ही नातू आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन तिरंगा मोर्चा काढला. त्यानंतर २६ जुलै रोजी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिवाजी पार्क येथे विजयी जल्लोष साजरा केला. आता या विजयी जल्लोषावर शिवसेना शिंदे पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश महाजन यांनी हल्लाबोल केला आहे.
प्रकाश महाजन म्हणाले, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैवच आहे, बाळासाहेब ठाकरेंना महाराष्ट्राचे कर्ते समजत होते. ते स्वतःला वाघ म्हणवून घेत होते. पण आता आपलं राजकीय भवितव्य वाचविण्यासाठी बाळासाहेबांचे जे दोन्ही वारस आहेत, त्यांना झुरळाला विष्णूचा अवतार म्हणावा लागत आहे. काल कोण कोण जेन झी होते. महाराष्ट्रात लोक मराठी बोलत नाही म्हणून तरूणांना मारणारे, तिथं तुम्ही मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीत लोकांशी संवाद साधत होते. आपलं राजकीय अस्तित्व कमी होत चाललं आहे त्यामुळे अशा प्रकारे आधार घ्यावा लागत आहे, असा टोला प्रकाश महाजन यांनी आदित्य ठाकरेंना लगावला. महाराष्ट्र तुमच्याकडे आंदराने पाहतो. आता तसं काही राहिलं नाही, बडा घर पोकळ वासा असे महाजन म्हणाले.
मला वाईट वाटतं की, आपलं राजकीय अस्तित्व टीकविण्यासाठी त्यांना असा आधार घ्यावा लागतो. मला धक्का बसला आहे, राज ठाकरे महाराष्ट्रात राहून देशाचं वातावरण फिरवू शकतात. पण आता अशा प्रकारे आधार घ्यावा लागतो आहे, हे धक्कादायक आहे. त्यांना त्यांच्या शक्तीची जाणीव नाही. जेन झीने झिंठ्या उपटल्या हा भद्दा विनोद आहे, असे म्हणत राज ठाकरेंना टोला लगावला आहे.
विष्णूचा झुरळ अवतार आहे. हा नवीनच अवतार आम्हांला कळला आहे. उद्धव ठाकरेंमुळे हे आम्हाला माहिती पडलं आहे. जसं त्यांच्या मते हनुमानाने मशालीने लंका जाळली होती, तसाच हा नवा अविष्कार आहे. बाळासाहेबांच्या आत्माला काय वेदना होत असतील, त्यांना वाघ म्हटलं जायचं तर त्यांचे नातू स्वतःला झुरळ समजत आहे. तर बाप काय असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित करून ठाकरे पिता पुत्रांवर टीकेची झोड उठवली आहे.