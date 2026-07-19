/अत्यंत गलिच्छ आणि कमालीची अस्वच्छता, बंगलोर अय्यंगार बेकरीवर धाड, तुकाराम मुंढेंनी दुकान केलं सील

राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यानी कारभार सांभाळल्यानंतर त्यांच्या नावाने अनेकांना घाम फुटतोय. त्यांनी ज्याप्रकारे कारवाई सुरु केली आहे, चांगल्या चांगल्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. प्रसिद्ध कंपन्या असो किंवा हॉटेल, खाद्यपदार्थांची दुकानं त्यांची अवस्था पाहून सर्वसामान्यही अवाक झाले आहेत. असंच एक देशातील प्रसिद्ध बंगलोर अय्यंगार बेकरी यावरही तुकाराम मुंढेंनी कारवाई केली आहे. ही बंगलोर अय्यंगार बेकरी लातूर जिल्ह्यातील रेणापूरमधील आहे.
रेणापूरमधील महात्मा गांधी चौकातील प्रसिद्ध बंगलोर अय्यंगार बेकरीवर अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने धाड टाकल्यानंतर जे वास्तव समोर आहे, ते आश्चर्यचकित होतं. बेकरीच्या आता अत्यंत गलिच्छ आणि कमालीची अस्वच्छता पाहून अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. अशा घाण्यातील पदार्थ ग्राहकांना देण्यात येत हे पाहून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्वरित हे दुकान बंद केलं म्हणजे सील करण्यात आलंय.
बंगलोर अय्यंगार बेकरीवर धाड पडल्यानंतर तपासामध्ये एक भयान वास्तव देखील समोर आलं. ग्राहकांच्या आरोग्यासोबत खेळ सुरु असल्याचे समोर आलंय. कारण या दुकानातून Expired डेट गेलेल्या कच्चा माल वापरून बेकरीचे पदार्थ तयार करण्यात येत होते.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार या बेकरीत कोणतेही पाळण्यात न आल्याचे तपासात निर्देशनात आलंय. हा पूर्णपणे सर्वसामान्याच्या आरोग्याशी खेळ असल्याचे समोर आलंय. तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीआयने बेकरीचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्काळ आणि जागीच निलंबित केला आहे. तसंच दुकान सील केलं आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीआयच्या या कारवाईनंतर लातूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य घाबरले असून व्यावसायिकांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत.