बावनकुळेंमुळे भाजपचे २५ आमदार पडणार - मनोज जरांगे पाटील भडकले

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकारण तापलंय.. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर थेट गंभीर आरोपांची सरबत्ती केलीय.. मराठ्यांना संपवण्याचा कट रचल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला.. दुसरीकडे सरकारमधील संबंधित नेत्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत कायदेशीर प्रक्रियेचाच आधार घेतलाय.. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या राजकीय रणधुमाळीत नेमकं काय घडलंय.. पाहूया हा रिपोर्ट...
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. जरांगेंनी आरोपांची तलवार उपसली आणि सत्ताधाऱ्यांवर थेट निशाणा साधलाय. सरकारने मराठे संपवण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय..
राज्यात सरकारपासूनच कट शिजला.. नोंदी त्यांनीच द्यायच्या आणि त्या रद्दही त्यांनीच करायच्या. मला एकटा पाडण्यासाठी जाणूनबुजून हा डाव रचला असा आरोप जरांगेंनी केला. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळलेत. प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही जरांगेंनी गंभीर आरोप केलेत. मराठवाड्यातील नवीन कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश चंद्रशेखर बावनकुळेंनीच दिल्याचा आरोप मनोज जरांगेंनी केलाय. 15 लाख रुपयांसाठी हे प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा दावा जरांगेंनी केलाय.. सत्ता हातात आहे म्हणून खोटे प्रयोग करून नुकसान करू नका...आता एका बावनकुळेंसाठी भाजपचे 15-20 आमदार पाडणार असा ईशाराही यावेळी जरांगेंनी सरकारला दिलाय..
नोंदी रद्द करण्यासाठी दबाव टाकल्याचाही आरोप जरांगेंनी केला. मात्र जात पडताळणी समिती स्वतंत्रपणे काम करते. त्यात कोणत्याही मंत्र्याला हस्तक्षेप करता येत नाही असं बावनकुळे म्हणाले.
यावेळी जरांगेंच्या निशाण्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही आलेत. डबल गेम खेळत असल्याचा गंभीर आरोप जरांगेंनी केला. भुमरेंसाठी मराठा समाजाने जीवाचं रान केलं. मात्र त्याची अशी परतफेड करता का... असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला. जरांगेंच्या आरोपांनंतर शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी प्रत्युत्तर दिलं. कालपर्यंत कौतुक आणि आज टीका का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी फोन लावल्याचा दावा जरांगेंनी केलाय. मंत्रालयातून हे सर्व घडत असल्याचाही आरोप केलाय. दरम्यान या वादात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. फोनवरून जरांगेंशी संवाद साधला... प्रमाणपत्र रद्द कसं झालं याची माहिती घेऊ अशी ग्वाही दिली. आरोपांचे बाण सुटले आहेत.. प्रत्युत्तरांची ढालही पुढे आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी पोहोचला आहे. या संघर्षात आरोप आणि प्रत्यारोपांचा नवा अध्याय सुरू झालाय.