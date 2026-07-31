/5 लाखांच्या खऱ्या अन् 40 लाखांच्या..., MPSC टॉपर श्रीनिवास लखमावाड असा फसला ACB च्या सापळ्यात...

पहिले उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षेखालील बैठकीला हजर राहिले. त्यानंतर घरात जाऊन वन अधिकारी श्रीनिवास लखमावाड यांनी 45 लाखांची लाच घेतली. पण लखमावाड यांना कल्पना नव्हती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्याविरोधात सापळा रचला होता. तुम्हा जाणून आश्चर्य वाटेल की, हा लाचखोर अधिकारी 2016 एमपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्रातून एसटी प्रवर्गातून पहिला आला होता.
आता कुठल्या कामासाठी श्रीनिवास लखमावाड यांनी लखमावाड घेतली होती. तर मिळालेल्या माहितीनुसार वृक्षलागवडीची बिले मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांचं थकीत वेतन अदा करणे आणि निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यासाठी लखमवाड यांनी एवढी मोठी मागणी केली होती. लखमवाड हे लाच घेतात याची पहिली तक्रार 29 जुलै रोजी छत्रपती संभाजीनगर एसीबीकडे एका तक्रारदाराने केली होती. या तक्रारदाराने केली तक्रारीमध्ये किती तथ्य आहे जे जाणून घेण्यासाठी एसीबीच्या पथकाने बीडमध्ये लखमवाड यांच्याविरोधात सापळा रचला.
या सापळ्यानुसार पाच लाखांच्या खऱ्या आणि उर्वरित 40 लाखांच्या खोट्या नोटा लाच म्हणून तयार करण्यात आल्यात.