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चारित्र्याचा संशय...; पतीने पत्नीसोबत केलं अमानुष कृत्य, बीडमध्ये भयंकर घटना

चारित्र्याचा संशय घेऊन आणि कौटुंबिक वादातून पतीने 39 वर्षीय पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिल्याची अमानुष घटना बीडमध्ये घडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:44 PM IST
चारित्र्याचा संशय...; पतीने पत्नीसोबत केलं अमानुष कृत्य, बीडमध्ये भयंकर घटना
Image Credit: beed crime news husband burnt wife who works as anganwadi worker

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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