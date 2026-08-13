चारित्र्याचा संशय...; पतीने पत्नीसोबत केलं अमानुष कृत्य, बीडमध्ये भयंकर घटना

बीड जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ; चारित्र्याच्या संशयावरून अंगणवाडी सेविकेला पतीने पेट्रोल टाकून जिवंत जाळल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच, या प्रकरणी पतीला अटक करण्यात आली आहे.
चारित्र्याचा संशय घेऊन आणि कौटुंबिक वादातून पतीने 39 वर्षीय पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिल्याची अमानुष घटना बीडमध्ये घडली आहे. या घटनेत गंभीर भाजलेल्या पीडित महिलेचा छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान बुधवारी पहाटे करुण अंत झाला. अनुजा मिलिंद शिरसाट असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या अंगणवाडी सेविका होत्या. घटनेनंतर पसार झालेल्या पती मिलिंद राजाराम शिरसट याला पिंपळनेर पोलिसांनी बीड शहरातून बेड्या ठोकल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी पत्नीसह मुलालादेखील बेदम मारहाण करायचा. 6 ऑगस्टच्या रात्री मुलांसमोरच त्याचे पत्नीसोबत भांडण झाले. त्याच रागातून त्याने घरात पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतले असा जबाब पीडित अनुजाने 8 ऑगस्ट रोजी मृत्यूपूर्वी पोलिसांना दिला होता. अनुजा या अंगणवाडी कार्यकर्त्या म्हणून कार्यरत होत्या. या घटनेनी बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
कळवण तालुक्यातील मानूर येथे पती-पत्नीमधील वादातून पत्नीचा खून झाल्याची घटना घडली. बहिणीच्या घरी पाहुणे म्हणून आलेल्या दाम्पत्यामध्ये वाद झाल्यानंतर पतीने पत्नीला मारहाण करून ठार केल्याचा प्राथमिक आरोप असून, त्यानंतर पती फरार झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरपाडा पोस्ट पिंपळे खुर्द येथील रहिवासी विलास दत्तू गायकवाड आणि त्यांची पत्नी अंजना विलास गायकवाड हे कळवण मानूर येथे त्यांच्या बहिणीच्या घरी पाहुणे म्हणून आले होते. तेव्हा घरात कोणी नसल्याचा फायदा घेत विलास गायकवाड याने पत्नी अंजना हिच्या छाती, पोट व पाठीवर जबर मारहाण केली, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या मारहाणीत अंजना यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.