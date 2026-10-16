/शिक्षकी पेशाला काळीमा! चौथीच्या विद्यार्थिनींसमोर कपडे काढायचा, नंतर डान्स करायचा अन् मग किळसवाणा स्पर्श

चौथीत शिकणाऱ्या चार विद्यार्थिनींसोबत शिक्षकाचे गैरवर्तन समोर आल्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील लुखामसला या गावातील ही घटना आहे. लुखामसला गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने शिक्षकी पेशाला काळिमा फासली आहे. नराधम शिक्षक चौथीच्या विद्यार्थिनींसोबत मुलींसमोर कपडे काढायचा. त्यानंतर तो मुलींसोबत नग्ना नाच करायचा. एवढंच नाहीतर विद्यार्थिनींना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत होता, असं आरोप या चार विद्यार्थिनींनी केला आहे. या मुलींनी घरी जाऊन हा सगळा प्रकार पालकांना सांगितला. पालकांनी पोलिसांना शिक्षकाबद्दल तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी शिक्षकाला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नराधम शिक्षकाचे नाव अविनाश ढेरे असं आहे. तो लुखामसलामधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत काम करत होता. या प्रकरणी पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी शिक्षकाविरोधात पोक्सो कायदा आणि विनयभंगासंदर्भातील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला गेला आहे. या घटनेनंतर गावात आणि पालकांमध्ये तीव्र रोष आहे.
ही शाळा इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतची शाळा असून या शिक्षकाच्या कृत्यामुळे सध्या चर्चेत आली आहे. ही घटना 12 ऑक्टोबरला घडली असून मुलींना पालकांना याबद्दल सांगितल्यामुळे शिक्षकाचे भयानक कृत्य सगळ्यांच्या समोर आले. मुलींनी या बद्दल माहिती दिल्यानंतर पालकांनी जाब विचारण्यासाठी शाळा गाठली. शिक्षकाला जाब विचारला आणि गेवराई पोलीस ठाण्यात त्याची तक्रार केली. विद्येचे मंदिर असणाऱ्या शाळेत असं कृत्य झाल्यास मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत पालकांमध्ये चिंतेच वातावरण आहे.
दरम्यान, या घटनेची माहिती ग्रामस्थांना मिळाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये संतापाची लाट आहे. गावकऱ्यांनी शिक्षकाला कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. शिक्षकाला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी गेवराई पोलीस ठाण्यासमोर गावकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. तर शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून शिक्षकाला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, विद्यार्थिनींच्या तक्रारी आणि आरोपांची कायदेशीर प्रक्रियेनुसार चौकशी करण्यात येत आहे. अल्पवयीन मुलींशी संबंधित प्रकरण असल्याने त्यांच्या ओळखीची माहिती गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.