/200 वर्षानंतर कुटुंबात मुलीचा जन्म... कुटुंबाने काय केलं पाहिलं का? संपूर्ण बीडमध्ये याच Video ची चर्चा

सातत्याने गुन्हेगारी आणि राजकीय वादामुळे चर्चेत असलेला महाराष्ट्रातील बीड जिल्हा यंदा मात्र एका आगळ्या-वेगळ्या बातमीसाठी चर्चेत आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी गावातील एका कुटुंबाने मुलीच्या जन्माचा मोठा सोहळा साजरा केला आहे. या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. मात्र मुलगी झाली म्हणून एवढं सेलिब्रेशन करण्याचं कारणही वेगळ आहे. या घरात चार पिढ्यांमध्ये, म्हणजेच सुमारे 200 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच मुलीचा जन्म झाला आहे.
परळी शहरातील सौ कल्पना ऋषिकेश दहिफळे यांना कन्यारत्न झाल्याने जंगी सेलिब्रेशन करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार दहिफळे कुटुंबात सलग चार पिढ्यांमध्ये मुलीचा जन्मच झाला नव्हता, मात्र पाचव्या पिढीत मुलगी जन्माला आल्याने कुटुंबाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. दहिफळे कुटुंबीयांनी अनोख्या पद्धतीने आनंदोत्सव साजरा केला. चिमुकली मुलगी आणि तिच्या आईचे ढोल-ताशांच्या गजरात स्वागत करण्यात आलं. या दोघांची रथातून मिरवणूक काढत उत्साहात स्वागत करण्यात आले. या सेलिब्रेशनमध्ये अनेकजण सहभागी झाल्याचं दिसून आलं.
तब्बल 200 वर्षानंतर घरात मुलगी जन्माला आल्याचं सेलिब्रेशन करताना दहिफळे कुटुंबाने कोणतीच कसर सोडली नाही. हा खास क्षण साजरा करण्यासाठी, दहिफळे कुटुंबाने आई आणि तिची नवजात मुलगी गार्गीच्या जंगी स्वागताची आधीपासूनच तयारी केली होती. या दोघींना रुग्णालयातून समारंभपूर्वक निरोप देण्यात आला. घरी परतताना दहिफळे कुटुंबाने आई आणि बाळाला सजवलेल्या रथातून घरी आणण्याची व्यवस्था केली होती. यात नातेवाईक, शेजारी व हितचिंतक या उत्सवात सामील झाले होते. ढोल-ताशांचा गजर, आनंदाचा जल्लोष आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात काढण्यात आलेल्या या मिरवणुकीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुलीच्या जन्माचे अशा उत्साहात स्वागत करून दहिफळे कुटुंबीयांनी ‘मुलगी जन्माला येणे ही आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे’ असा सकारात्मक संदेश दिला.
Parli Girl Birth | पाच पिढ्यांनंतर दहिफळे कुटुंबात मुलीचा जन्म, रथातून मिरवणूक काढत जल्लोषात स्वागत— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 2, 2026
परळी शहरातील दहिफळे कुटुंबात तब्बल पाच पिढ्यांनंतर मुलीचा जन्म झाला. कन्यारत्नाच्या आगमनाचा आनंद कुटुंबीयांनी अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. नवजात मुलगी आणि तिच्या आईची… pic.twitter.com/J25EDnmlP7
दहिफळे कुटुंबाच्या या कृतीचे सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही कौतुक झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या अनंत इंगळे यांनी दहिफळे कुटुंबाच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. समाजातील अनेक घटकांमध्ये मुलींच्या जन्माबद्दलचा दृष्टिकोन अजूनही पूर्णपणे बदललेला नाही. त्यामुळेच दहिफळे कुटुंबाने ज्याप्रकारे घरात जन्माला आलेल्या मुलीचे स्वागत केले, ते उर्वरित समाजासाठी एक सुंदर आणि प्रेरणादायी उदाहरण आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक भागांमध्ये मुलींपेक्षा मुलांना प्राधान्य देण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळेच दहिफळे कुटुंबाने केलेलं हे जंगी सेलिब्रेशन विशेष चर्चेत आहे.