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200 वर्षानंतर कुटुंबात मुलीचा जन्म... कुटुंबाने काय केलं पाहिलं का? संपूर्ण बीडमध्ये याच Video ची चर्चा

सगळीकडे या सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा असून मायलेकीचं अगदी जंगी स्वागत या कुटुंबाने केलं आहे. त्यांच्या या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सध्या देशभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरताना दिसतोय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:05 AM IST
200 वर्षानंतर कुटुंबात मुलीचा जन्म... कुटुंबाने काय केलं पाहिलं का? संपूर्ण बीडमध्ये याच Video ची चर्चा
Image Credit: सगळीकडे या सेलिब्रेशनचीच चर्चा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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