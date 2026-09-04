/काही भोंगे दररोज त्रास देतात, मग गणेशोत्सवातच डीजेवर बंदी का? भाजपा नेत्या श्वेता महालेंचं विधान, नव्या वादाची शक्यता

पुण्याचे विद्यानंद बापट यांच्या डीजेमुक्त चळवळीची राज्यभर चर्चा सुरू असतानाच, बुलढाण्यात भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्या एका वक्तव्याने आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यात झालेल्या जिल्हास्तरीय शांतता समितीच्या बैठकीत डीजे आणि ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी श्वेता महाले यांनी डीजे बंदीच्या भूमिकेवर थेट सवाल उपस्थित केला. 'काही भोंगे दररोज त्रास देतात, मग गणेशोत्सवातच डीजेवर बंदी का?', असा सवाल महाले यांनी केला.
लग्नसमारंभ, वैयक्तिक कार्यक्रम आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्येही डीजेचा वापर होतो. मग केवळ गणेशोत्सवाच्या काळातच डीजेवर निर्बंध घालण्याची चर्चा का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. डीजेचा त्रास होत असेल तर सरसकट बंदी घाला; केवळ गणेशोत्सवासाठीच नियम का? अशी रोखठोक भूमिका महाले यांनी मांडली.
एकीकडे विद्यानंद बापट यांच्या डीजेमुक्त चळवळीची राज्यभर चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे भोंग्यांचा संदर्भ देत डीजे बंदीवर सवाल करणाऱ्या श्वेता महाले यांच्या वक्तव्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे. आता त्यांच्या या वक्तव्यावर कोणत्या प्रतिक्रिया उमटतात आणि प्रशासन डीजे तसेच ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांबाबत काय भूमिका घेतं, याकडे लक्ष लागलं आहे.
पुण्यात गणेशोत्सवाच्या काळात डिजे बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागलीय. डिजेवर बंदी घालण्यावरून पुण्यात वाद सुरू असतानाच तिकडे राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये डीजेवर बंदी घालण्यात आलीय. 1 नोव्हेंबरपर्यंत ही बंदी लागू करण्यात आलीय. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचं पोलीस आय़ुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी म्हटलंय.
दरम्यान नागपुरातील डीजेबंदीवरून भाजप नेतेच आमनेसामने आलेय.. डीजेच्या दणदणाटाला एकीकडे भाजपचे माजी आमदार संदीप जोशी यांनी विरोध केला. तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे आमदार प्रवीण दटके आणि शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी वेगळी भूमिका घेतलीय. हिंदू सणांच्या काळातच ही बंदी का लावण्यात आली असा सवाल दोघांनीही उपस्थित केलाय.
एकीकडे संदीप जोशी यांनी अगोदरच डीजे मुक्तीकरता जन आंदोलन उभारण्याचा सांगत आवाज उठवला. पोलीस आयुक्तांना फक्त दोन महिन्यांपुरती ही बंदी लागू केलीय. ही बंदी कायमची लागू करावी अशी मागणी करत संदीप जोशी यांनी पोलीस आयुक्तांनी भेट घेतली.. तर दुसरीकडे हिंदू सणाच्या वेळीच हे निर्बंध का? असा सवाल मध्यनागपूरचे भाजप आमदार प्रविण दटके यांनी उपस्थित केलाय..