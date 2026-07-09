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नांदेडमध्ये वर्षभरापूर्वी उद्घाटन झालेल्या पुलाचा भाग कोसळला, मॅनेजरने मात्र केला अजब दावा

राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचा भाग कोसळला. वर्षभरापूर्वीच झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचा भाग कोसळल्याची घटना नांदेडमध्ये समोर आलीये

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:23 PM IST
नांदेडमध्ये वर्षभरापूर्वी उद्घाटन झालेल्या पुलाचा भाग कोसळला, मॅनेजरने मात्र केला अजब दावा

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नांदेडमध्ये वर्षभरापूर्वी उद्घाटन झालेल्या पुलाचा भाग कोसळला, मॅनेजरने मात्र केला अजब दावा
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