/नांदेडमध्ये वर्षभरापूर्वी उद्घाटन झालेल्या पुलाचा भाग कोसळला, मॅनेजरने मात्र केला अजब दावा

वर्षभरापूर्वीच झालेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचा भाग कोसळल्याची घटना नांदेडमध्ये समोर आलीये. धक्कादायक म्हणजे काल मध्यरात्री नंतर झालेल्या भूकंपाच्या हादऱ्यांमुळे पुलाचा भाग कोसळल्याचा अजब दावा केटीआय एल कंपनीच्या प्रोजेक्ट मॅनेजरने केला आहे.
नागपूर तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्ग नांदेड शहरातून जातो. सिडको चौकातून लातूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर विष्णुपुरी जवळील पुलाचा भाग कोसळला. पुलाचा भाग कोसळताना त्याचवेळी एक दुचाकी समोर आली. या दुचाकीवर दोन प्राध्यापिका होत्या. सुदैवाने त्या दुर फेकल्या गेल्याने बचावल्या गेल्या. मात्र या पुलाचे काम केवळ एक वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाले होते. पण अश्याप्रकारे पुलाचा भाग कोसळल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुलाच्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित असताना प्रोजेक्ट मॅनेजरने मात्र अजब दावा केला आहे. काल मध्यरात्री नंतर झालेल्या भूकंपाच्या धक्याने हा भाग कोसळल्याची शक्यता पुलाचे बांधकाम करणाऱ्या के टी आय एल कंपनीच्या प्रोजेक्ट मॅनेजर यांनी केला आहे. इतकंच नव्हे तर भूकंपाशिवाय दुसरे कोणते कारण असू शकत नाही अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. भूकंपामुळे नांदेड शहरातील कोणत्याही इमारतीला कुठलेही नुकसान झाले नसताना वर्षभरापूर्वी बांधलेल्या पुलाचा भाग कसा कोसळला असा सवाल उपास्थित झाला आहे.
निकृष्ट कामामुळे पुलावर खड्डे पडल्यास कंत्राटदाराला जेसीबीखाली घालण्याचे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर तुळजापुर राष्ट्रीय महामार्गाचे लोकार्पण करताना केले होते. पुलाचा भाग कोसळलाय त्यामुळे कंत्राटदारावर काय कारवाई होते पाहावे लागणार आहे.
संपूर्ण मराठवाडा साखरझोपेत असताना अचानक सलग चार धक्क्यांनी हिंगोलीसह परभणी, नांदेड आणि लातूर जिल्हा थरथरला. मध्यरात्री दीड ते पहाटे साडेतीन वाजेच्या दरम्यान, म्हणजेच अवघ्या दोन तासांत हिंगोली जिल्ह्याला निसर्गाने एकापाठोपाठ एक 4 मोठे हादरे दिले. दोन तासांत चार वेळा भूकंप होण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच वेळ आहे. गेल्या नऊ वर्षांत हिंगोली जिल्ह्यात तब्बल 35 वेळा भूकंपाचे धक्के बसले आहेत, 16 ऑगस्ट 2017 मध्ये पहिला भूकंपाचा धक्का बसला होता त्यानंतर आता रात्री चार मोठे भूकंपाचे धक्के बसले मात्र यावेळी भूकंपाच्या तीव्रतेत झालेली वाढ नागरिकांचा थरकाप उडवणारी ठरली आहे