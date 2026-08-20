स्वस्तात प्लॉट विकत घेताय? 40 एकरवरील 450 अनधिकृत प्लॉट्सवर बुलडोझर

विशाल करोळे, झी 24 तास, छत्रपती संभाजीनगर : घर घेणं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं... प्रत्येकाला स्वत:चं, हक्काचं एक घर हवे असतं... नेमका याचाच फाय़दा घेण्यासाठी भामट्यांची टोळीच आता अस्तित्वात आलीय... स्वस्त दरात प्लॉट विकणारे, हफ्त्यांवर प्लॉट खरेदीची सुविधा देणाऱ्या भामट्यांचा संभाजीनगर शहराच्या सिमेवर सुळसुळाट झालाय... याच भामट्यांवर आता महापालिकेनं कारवाई सुरु केलीय... पहिल्याच कारवाईत 40 एकरवरील 450 अनधिकृत प्लॉट्सवर महापालिकेनं बुलडोझर फिरवलाय... नेमका हा प्रकार काय आहे? पाहुयात...
घर घेणं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. प्रत्येकाला स्वत:चं, हक्काचं एक घर हवे असतं.मात्र गगनाला भिडलेल्या दरामुळं अनेकांचे हे स्वप्न अपूर्णच राहतं. नेमका याचाच फाय़दा घेण्यासाठी भामट्यांची टोळीच आता अस्तित्वात आलीय. स्वस्त दरात प्लॉट विकणारे, हफ्त्यांवर प्लाट खरेदीचा सुविधा देणाऱ्या भामट्यांचा संभाजीनगर शहराच्या सिमेवर सुळसुळाट झालीय. याच भामट्यांवर आता महापालिकेनं कारवाई सुरु केलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे पहिल्याच कारवाईत 40 एकरवरील 450 अनधिकृत प्लॉट्सवर महापालिकेनं बुलडोझर फिरवलाय. नेमका हा प्रकार काय आहे? पाहुया.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची ही कारवाई सुरु आहे, धुळे सोलापूर रस्त्यावर असलेल्या एक अनधिकृत प्लॉटिंगवर... तब्बल 40 एकरात ही प्लॉटिंग करण्यात आली होतीय. ज्यावर 450 हून अधिक प्लॉट्स पाडण्यात आले होते.. आणि अगदी स्वस्त दरात, प्रसंगी सुलभ हप्त्यात या प्लॉट्सची विक्री सूरू होती. या सुविधेमुळं अनेकांनी इथे प्लॉट घेतले, काही लोकांनी घरंही बांधली. मत्र मुळात हा संपुर्ण लेआऊटच अनधिकृत असल्याचं आता उघड झालंय. त्यात वनविभागाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण कऱण्यात आले होतं. प्लॉटींगसाठी कुठलीही परवानगी नसल्याची माहिती महापालिकेला मिळाली. ज्यावर एकाच दिवसात चौकशीही झाली आणि तातडीनं ही प्लॉटींग उद्धवस्त करत,विकासकांवर गुन्हे सुद्धा दाखल करण्यात आले.असले प्रकार शहराच्या सर्वंच बाजूंनी सुरु असल्याचं महापालिकेच्या लक्षात आलंय. त्यामुळं आता ड्रोनच्या माध्यमातून आणि विशेष पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण शहरात तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांनीही आय़ुष्याचा पैसा गुंतवताना काळजी घेण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी केलंय.
असे प्रकार अनेक वर्षांचा सुरू असल्याची कबूली महापौरांनी दिलीय. हेच प्लॉट घर बांधल्यावर गुंठेवारी करून अधिकृत करावे लागत असल्याचं महापौराचं म्हणणं आहे. पण, आता यापुढं असं चांलणार नाही, शहराच्या चारही बाजुंना चौकशी करत कारवाईचं आश्वासन महापौर समीर राजूरकर यांनी दिलंय.
कारवाई होईलही, फसवणूक करणारे गजाआडही जातील, मात्र ज्यांनी आयुष्याची कमाई या घराच्या स्वप्नात गुंतवली त्याचे काय? काही नागरिकांनी तर घरांची बांधकामंही सुरु केलीयेत. तर अनेकांना अजूनही प्लॉटवर झालेल्या कारवाई बाबत माहितीही नाही. स्वप्नांचा पाठलाग करताना फसवणूक होते याकडेही लक्ष ठेवणे गरजेचं आहे. त्यामुळं तुम्ही जर छत्रपती संभाजीनगरात प्लॉट घेत असाल, तर शहानिशा करूनच पैसै गुंतवा..