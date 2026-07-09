/नंदीग्राम एक्स्प्रेसमधील हनिमून सजावट करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल; मुख्य तिकीट निरीक्षक निलंबित, संभाजीनगर-जालना प्रवासाची एकच चर्चा

सध्या सोशल मीडियावर नंदीग्राम एक्स्प्रेसमधील हनिमून सजावटीचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे. ही एक्स्प्रेस मुंबई ते बल्लारशाह जंक्शन चंद्रपूरपर्यंत धावते. या एक्स्प्रेसमधील First AC कोच हनीमूनसाठी सजवण्यात आला. एखाद्या हॉटेलची रुम जशी मधूचंद्रसाठी सजवण्यात येतं, तशी ती सजावट करण्यात आली होती. संपूर्ण केबिन रंगीबेरंगी फुगे, लेस आणि गुलाबांनी सजवण्यात आली होती. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने याची दखल घेतली आहे.
या First AC केबिनला सजवण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या मुख्य तिकीट निरिक्षकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तसंच या घटनेची विभागीय चौकशीचे आदेश रेल्वे प्रशासनाने दिले आहेत. शिवाय सजावट करणाऱ्या व्यक्तीलाही हे डेकोरेशन महागात पडलं आहे. कारण अनधिकृत सजावट केल्याप्रकरणी रेल्वे कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत सजावट करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
Honeymoon coach on Indian Railways. Ticket checker suspended.— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 8, 2026
South Central Zone
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram express on 6/7/26 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.
The decorator's entry into the coach was… pic.twitter.com/1ati4A13G4
हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे अखेर रेल्वे प्रशासनानं त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. सजावटीसाठी परवानगी कशी दिली गेली आणि रेल्वेचे कोणतेही नियम किंवा कार्यपद्धतींचं उल्लंघन झालं का, हे चौकशीतून समोर येणार आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर यांनी स्पष्ट सांगितलं की, महाराष्ट्रातील जालना स्थानकावर सजावट करणाऱ्या व्यक्तीचा डब्यातील प्रवेश अनधिकृत होता. याकडं एक गंभीर चूक म्हणून पाहिलं जातेय.
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram Express on 6th July, 2026 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.— South Central Railway (@SCRailwayIndia) July 8, 2026
The decorator's entry into the coach at Jalna station was unauthorized and is viewed as a serious lapse. The concerned staff…