दुष्काळी बैठकीत मंत्र्यांचा काजू-बदामवर ताव! प्रश्न विचारताच खासदार संजय जाधव संतापले, 'मी पण माणूस..', कृषीमंत्री म्हणतात 'खाल्ले तर काय...'

राज्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळतोय. पाऊसच पडला नसल्याने पिकं वाया गेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. दुष्काळ कधी जाहीर होणार आणि कधी मदत मिळणार याची शेतकरी वाट पाहात आहेत. शेतकऱ्यांची ही दयनीय अवस्था राज्यभरात असतानाच एक संतापजनक घटना घडली आहे. नांदेडमध्ये कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत चक्क मंत्री आणि आमदारांसाठी काजू, बादाम देण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे राज्यभरात संतापाची लाट पसरली आहे.
या बैठकीला राज्य ऊर्जामंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण, नांदेडचे खासदार रवींद्र चव्हाण, परभणीचे खासदार संजय जाधव, खासदार रामराव वडकुते, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार कल्याण काळे, खासदार अजित गोपछडे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, हेमंत पाटील, चंद्रकांत नवघरे, बाबुराव पाटील कोहळीकर, सैईद खान, कैलास पाटील, अमर राजूरकर, तुषार राठोड, आनंदाराव पाटील बोंढारकर) यांच्यासह अनेक आजी माजी आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना लोकप्रतिनिधींना चक्क काजू, बादामाचा खुराक देण्यात आला. दरम्यान राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी परिस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर काजू आणि बादामच्या प्लेट तातडीने हटवण्यात आल्या.
दरम्यान आमच्यासमोर काजू-बदाम आले नाहीत अशी प्रतिक्रिया कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी दिली आहे. चार तासांची बैठक होती. त्यामुळे एखाद्यानं काजू-बदाम खाल्ले असतील. एखादा शुगरचा पेशंट असू शकतो म्हणून त्यानं काजू-बदाम खाल्ले असतील त्यामुळे एखाद्याच्या आरोग्याशी आपण खेळू नये असं कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी दिली आहे.
दुष्काळाच्या बैठकीत काजू बदाम खाण्याच्या प्रश्नावरून खासदार संजय जाधव चांगलेच संतापले. "मी पण शेवटी माणूसच आहे, होऊ उद्या टीका माझ्यावर त्याची चिंता तुम्ही करू नका, खासदार आमदारांसमोर प्लेट ठेवलेल्या होत्या त्यामुळे खाल्ल्या, कुणाला भूक लागली असेल तर खाल्ले असेल त्यांनी त्यात काय मोठी गोष्ट आहे," असे जाधव म्हणाले.
दुष्काळ आहे तर मग कोणी खात नाही का? अंबादास दानवे घरी बसून काय करतात, त्यांना माहित नाही का, असे कोणी कोणावर काहीही आरोप करू नये असे जाधव म्हणाले. शेवटी हा प्रशासनाचा विषय आहे. पुढाऱ्यांनी कोणी काही मागितलं नव्हतं, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा का ठेवले, त्यांना मंत्र्यांनी म्हटले होते का काजू बदाम ठेव, नाश्ता ठेव म्हणून असेही जाधव म्हणाले.
संजय शिरसाट यांनीही अधिका-यांवर खापर फोडले आहे. 'अधिकारी काजू-बदाम आणतात, आम्ही बदनाम होतो. अधिका-यांनी थोडे तरी डोकं वापरलं पाहिजे असं ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीतील काजू बदामच्या प्रकरणावरुन रोहित पवारांनी सरकावर टीका केलीये.. सरकारला दुष्काळी परिस्थितीचं गांभीर्य नाही असं रोहित पवार म्हणाले आहेत. मंत्री काजू-बदाम खात बसलेत. तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलवा. दुष्काळावर चर्चा करुन शेतक-यांना मदत करा असं ते म्हणाले आहेत.
नांदेडच्या व्हिडिओवरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज आहेत. प्रशासनाने संवेदनशीलपणे वागलं पाहिजे. बैठकांमध्ये प्रशासन सुका मेवा आणून ठेवतं. अशा गोष्टी टाळणं गरजेचं आहेत सांगत फडणवीसांना कान टोचले आहेत.