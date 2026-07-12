/छत्रपती संभाजीनगर शहरात सर्वत्र लागणार CCTV, खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक

प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना आता पोलिसांना देखील अद्ययावत होण्याची गरज भासत आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरमधील पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सर्व मॉल्स, हॉटेल्ससह 23 प्रकारच्या खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी शहरभर सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र यासाठी प्रशासनानं स्वत: कोणताही पुढाकार घेतला नसून खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकार केलं आहे. गुन्हेगारांविरोधात भक्कम पुरावे गोळा करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. जुन्या तंत्रज्ञानाच्या चौकटीतून बाहेर येत, गुन्हेगारांवर वरचढ ठरण्यासाठी 'एक कॅमेरा शहरासाठी' ही मोहिम हाती घेण्यात आलीय. छत्रपती संभाजीनगरात 'एक कॅमेरा शहरासाठी' मोहीम राबवली जातेय. घर, मंदिर, दुकानांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकार करण्यात आलंय. 23 खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत. मुख्य रस्त्यांवर, मोकळ्या परिसरात असणार सीसीटीव्हीची नजर असणार आहे.
हे ही वाचा
कॅमेरे न लावल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. कलम 223 अन्वये सीसीटीव्ही न लावणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार त्यासाठी 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा अडीच ते पाच हजारांचा दंड असणार आहे. पोलीस आयुक्तांच्या या आदेशामुळं शहरातील गुन्हेगारीला चाप बसण्याची शक्यता आहे. गुन्ह्यातील पुरावे गोळा करण्यात मदत होणार असून कारवाईच्या प्रक्रियेला वेग येईल असा अंदाज आहे. पोलिसांच्या या मोहिमेचं व्यापाऱ्यांनी स्वागत केलंय, मात्र थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या इशाऱ्यावर व्यापारी नाराजी व्यक्त करतायेत. सहकार्य मागण्याऐवजी पोलिसांकडून दादागिरीची भाषा केली जात असल्याची खंत व्यापाऱ्यांनी बोलून दाखवली
शहरात याआधी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली 600 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेयेत. मात्र शासनानं लावलेले हे कॅमेरे बंद, नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. एकीकडे प्रशासनानं लावलेल्या कॅमेऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जातेय. तर दुसरीकडे मात्र खाजगी अस्थापनांना सक्ती केली जातेय. त्यामुळं बंद 600 कॅमेऱ्यांना जबाबदार कोण? या प्रकरणात जबाबदारांवर कारवाई होणार का? असे काही प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतायेत. नागरिकांवरच आर्थिक भार टाकण्यापेक्षा प्रशासनानंही किमान लावलेले कॅमेरे दुरुस्त करावेत अशी मागणी नागरीक करतायेत.