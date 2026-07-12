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छत्रपती संभाजीनगर शहरात सर्वत्र लागणार CCTV, खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सर्व मॉल्स, हॉटेल्ससह 23 प्रकारच्या खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:39 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर शहरात सर्वत्र लागणार CCTV, खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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छत्रपती संभाजीनगर शहरात सर्वत्र लागणार CCTV, खाजगी आस्थापनांना सीसीटीव्ही लावणं बंधनकारक
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