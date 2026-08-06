/बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले, त्यांची नार्को टेस्ट करा, मनोज जरांगेंचा खळबळजनक आरोप

देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे मंत्रीच हे प्रमाणपत्र रद्द करायला सांगत असल्याचा खळबळजनक दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी आरोप केला आहे. एवढंच नाहीतर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोपही केले आहेत. गुरुवारी पत्रकार परिषदेत घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी आरोप केला की, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांची नार्को टेस्ट करावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर आक्रमक झालेले मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, बावनकुळे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले आहेत. त्यांनी मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे ठरवले असून बावनकुळेंची नार्को टेस्ट करा. एवढे अधिकार दिले तर मी तुमचे पंधरा-वीस आमदार पाडीन, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. पैशासाठी तुम्ही प्रमाणपत्रे रद्द केली का?" असा गंभीर सवाल त्यांनी या पत्रकार परिषगदेत उपस्थित केला. चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या सांगण्यावरुन मराठ्यांची प्रमाणपत्र रद्द करत आहेत. बावनकुळे इतके मोठे झाले का? फडणवीसांनी बावनकुळेंना एवढे अधिकार दिले का? फडणवीस तुम्ही उगाच मराठ्यांना अंगावर घेतलं, अशी देखील टीका त्यांनी केली होती.
ते पुढे म्हणाले की, आपला पक्षाचा उमेदवार निवडून आला नाही म्हणून हजारो लोकांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणार का, असा सवाल करत जरांगे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट आरोप केला. "बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरूनच ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी अशी मागणीदेखील जरांगे यांनी केली. एका बावनकुळेंना एवढी ताकद देणार असाल, तर आम्ही तुमचे १५ ते २० आमदार पाडू," असा थेट इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.