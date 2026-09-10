/छत्रपती संभाजीनगरमधलं अख्खं गाव रडलं! आई-वडील, भाऊ-बहीण सर्व डेंग्यूमुळे Admit झाले पण...; 5 दिवस मृतदेह कोल्ड स्टोरेजमध्ये अन्...

नियतीने साधलेला हा क्रूर घाला ऐकूनही काळीज पिळवटून निघते. डेंग्यूच्या जीवघेण्या आजाराने छत्रपती संभाजीनगरमधील एका सुखी-समाधानी कुटुंबाचे हसते-खेळते आयुष्य क्षणार्धात उद्ध्वस्त केले. या कुटुंबातील 11 वर्षीय सोहम ससेचा डेंग्यूमुळे मृत्यू झाला आहे. मात्र, त्याचवेळी त्याचे आई-वडील आणि बहीणही गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यामुळे सोहमचे पार्थिव शीतगृहात ठेवण्यात आले होते.
गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या वडील आणि बहिणीला सोहमच्या मृत्यूची बातमी सांगितल्यास त्यांच्या प्रकृतीवर अधिक गंभीर परिणाम होण्याची भीती होती. त्यामुळे आईने काळजावर दगड ठेवत तब्बल पाच दिवस आपल्या पोटच्या लेकाचे पार्थिव शीतगृहात ठेवण्याची विनंती केली. दरम्यान, पती आणि मुलगी धोक्याबाहेर आल्यानंतर अखेर सोहमच्या मृत्यूची बातमी कुटुंबीयांना देण्यात आली. ज्या बापाने आपल्या लेकाला खांद्यावर खेळवले, त्याच बापाच्या खांद्यावर 11 वर्षीय सोहमचे पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी आले.
रुग्णालयातून सुटी मिळाल्यानंतर आई-वडील आणि बहीण घरी परतत असताना त्यांच्यासोबत सोहमचे पार्थिवही होते. हा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रसंग पाहून करंजखेड गावातील ग्रामस्थ आणि उपस्थितांचे डोळे अक्षरशः अश्रूंनी डबडबले होते. या घटनेमुळे संभाजीनगर मध्ये शोककळा पसरले असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात सध्या डेंग्यूचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. मान्सूनच्या पावसानंतर अनेक शहरांमध्ये साचलेले पाणी आणि बदलत्या वातावरणामुळे डेंग्यूचे रुग्ण मोठ्या संख्येने समोर येत आहेत. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये चिंताजनक वाढ नोंदवली गेली आहे.
साचलेले स्वच्छ पाणी हे डेंग्यू वाढण्याचं मुख्य कारण आहे. पावसाची उघडीप आणि सतत बदलणारे हवामान यांमुळे ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचत आहेत. डेंग्यू पसरवणारे 'एडिस' डास अशा स्वच्छ साचलेल्या पाण्यातच अंडी घालतात. तसेच सध्या डेंग्यूसोबतच स्वाइन फ्लू (H1N1), चिकुनगुनिया आणि मलेरिया या आजारांचीही साथ पसरत असल्याने रुग्णांची लक्षणे ओळखणे कठीण होत आहे.
तीव्र ताप, डोकेदुखी, डोळ्यांच्या खोबणीत दुखणे, सांधेदुखी (अंगदुखी) आणि अंगावर पुरळ येणे.
आठवड्यातून एक दिवस 'कोरडा दिवस' (Dry Day) पाळावा, घरातील कुलर, कुंड्या किंवा इतर भांड्यांमध्ये पाणी साचू देऊ नये. ताप आल्यास स्वतःच्या मनाने किंवा मेडिकलमधून आणून कोणतीही औषधे (विशेषतः वेदनाशामक गोळ्या) घेऊ नका, त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ देऊ नका.