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छत्रपती संभाजीनगरमधलं अख्खं गाव रडलं! आई-वडील, भाऊ-बहीण सर्व डेंग्यूमुळे Admit झाले पण...; 5 दिवस मृतदेह कोल्ड स्टोरेजमध्ये अन्...

काळीज पिळवटून टाकणारी एक धक्कादायक घटना छत्रपती संभाजी नगरमध्ये घडली असून या घटनेमुळे सर्वच स्तरामधून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST
छत्रपती संभाजीनगरमधलं अख्खं गाव रडलं! आई-वडील, भाऊ-बहीण सर्व डेंग्यूमुळे Admit झाले पण...; 5 दिवस मृतदेह कोल्ड स्टोरेजमध्ये अन्...
Image Credit: हा घटनाक्रम ऐकून सर्वच सुन्न झाले (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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