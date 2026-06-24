कॅफेमध्ये पडदे, प्रायव्हसी, तसले चाळे, काँट्रॅसेपटिव्ह पिल्स अन्... 'ऑपरेशन हॅमर'चा दणका

छत्रपती संभाजी नगरामध्ये दिवसापूर्वी एक कॅफे मध्ये मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली. यामुळं खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आता ऑपरेशन हॅमर सुरू केले आहे. यात ज्या ज्या कॅफे मध्ये तरुणाईला प्रायव्हसीच्या नावावर बसायला आडोसा मिळतो तिथं थेट हातोडा पडायला सुरुवात झाली आहे मंगळवारी एक दिवसात प्रशासनाने 49 कॅफे उध्वस्त केले आहेत.
सांगलीच्या विश्रामबागेतील एका कॅफेमध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. पीडित मुलीचे अश्लील व्हिडिओ बनवत,व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात देण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यामध्ये संशयित तरुणा विरोधात गुन्हा दाखल झाला असून समर्थ देवकुळे या तरुणाला अटक देखील करण्यात आली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये हा प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. संशीयताकडून व्हिडिओ देखील बनवण्यात आला. त्यानंतर पीडित अल्पवयीन मुलीला काही दिवसांपासून पुन्हा भेटायला बोलवत होता. व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर घाबरलेल्या पिडीत मुलीने काही दिवसांपूर्वी हा सर्व प्रकार आईला सांगितला. त्यानंतर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र या घटनेमुळे शहरातल्या कॅफे हाऊस मधील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि प्रशासनाला जाग आली.
छत्रपती संभाजी नगरात ज्या ज्या कॅफेमध्ये तरुणाईला बसायला आडोसा, प्रायव्हसी जागा केल्या आहेत त्या जागा आता महापालिका आणि पोलिसणी संयुक्तपणे उध्वस्त करायला सुरुवात केली आहे. 3 दिवसापूर्वी एक अल्पवयीन तरुणीवर कॅफेमध्ये अत्याचार झाल्या ची घटना घडली आणि प्रशासनाने हे सर्व कॅफे उध्वस्त करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी शहरातील सिडको, वेदांत नगर, हर्सूल सह अनेक भागातील तब्बल 49 कॅफेवर एकाच वेळी कारवाई सुरू झाली. यात लपून बसायचा सर्व जागा महापालिकेने अक्षरशः फोडून काढल्यात. या कारवाईत कॅफेत अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढं आल्या. बसायला फारच एकांत अशी जागा. टेबल टेबलप्रमाणे लावलेले पडदे इतकंच नाही तर काही ठिकाणी दारूच्या बाटल्या आणि काँट्रॅसेपटिव्ह गोळ्या सुद्धा आढळून आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. या कॅफेंमध्ये अश्लील चाळे आणि नको ते धंदे चालायचे अशी शहरभर फार आधीपासूनच चर्चा होती. या कारवाईने त्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं आहे. कॅफे यासाठी नाही असे सांगत महापालिकेने ही धडक कारवाई सुरू केल्याची माहिती अतिरिक्त मनपा आयुक्त संतोष वाहुळे यांनी दिली.
पोलिसांनी गेल्या दोन दिवस असल्या सगळ्या कॅफेची रेकी केली. त्याची एक यादी बनवली आणि महापालिकेच्या साहाय्याने ही कारवाई सुरू केली. यापुढं एकही कॅफेत असले गैर प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा डीसीपी रत्नाकर नवले यांनी दिला आहे. कॅफे म्हणजे गप्पा मारणे, कॉफीचा आस्वाद घेणारी जागा, मात्र याच जागा काही समाजकंटकांनी त्यांच्या गैर कृत्यांचे अड्डे केले होते त्यातून आता प्रशंसा सरसावले आहे. कुठं असला प्रकार चालत असेल तर नागरिकांनी तक्रारी करावी कारवाई अटळ आहे असा इशारा दिला आहे. त्यामुळं संभाजी नगरात सध्या ऑपरेशन हॅमर ची जोरदार चर्चा सुरू आहे.