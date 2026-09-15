/एका भाजप आमदाराविरोधात 1100 शिक्षक रस्त्यावर उतरले; आमदाराचे नाव आणि कारण जाणून धक्का बसेल, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

विशाल करोळे, झी 24 तास, छत्रपती संभाजी नगर : छत्रपती संभाजी नगरच्या गंगापूर तालुक्यात तब्बल 1100 शिक्षक रस्त्यावर उतरले. हा मोर्चा होता भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि जिल्हा परिषद प्रशासन विरोधात काढण्यात आला होता. प्रशांत बंब यांनी 1100 शिक्षकांवर गंभीर आरोप केला होता. यामुळे संतापलेल्या शिक्षकांनी थेट मोर्चा काढला.
प्रशांत बंब यांनी 1100 शिक्षकांची तालुक्यत राहत नसल्याबाबत पुराव्यासह तक्रार केली होती. प्रशासनाने त्यावर कारवाई करत या शिक्षकांवर कारवाईला सुरुवात केली. त्यामुळं शिक्षक विरुद्ध भाजप आमदार प्रशांत बंब हा वाद चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
बंब यांच्या तक्रारीनंतर शिक्षकांवर कारवाईला सुरुवात
शाळेत शिकवणारे सगळे शिक्षक आज प्रशासन आणि स्थानिक आमदार विरोधात रस्त्यावर उतरले. मोर्चा काढून त्यांनी आमदारासह प्रशासनाचा निषेध केला. याच कारण म्हणजे आमदारांनी शिक्षकांची केलेली तक्रार. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शिक्षकांनी खरंतर मुख्यालय म्हणजे ज्या गावात शिकवतात त्या गावी राहावे असा नियम आहे. मात्र शहराजवळ असलेले शिक्षक गावात राहत नाही आणि शहरातून अपडाऊन करतात याच बाबत गंगापूरचे भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला तक्रार दिली. त्यांच्या तालुक्यातील अकराशे शिक्षक मुख्यालय राहत नाही असं त्यांच्या तक्रारीत होतं.
मुख्यालयी न राहता गृह भत्ता सुद्धा उचलत असल्याची तक्रार त्यांनी पुराव्यानिशी सादर केली. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनानं कारवाईचा बडगा उभारला आहे. प्रथमदर्शनी चौकशी करत या शिक्षकांची वेतन वाढ रोखली आहे. पुढील चौकशी करून या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचं शिक्षकांचे म्हणणं आहे. त्या विरोधात आज हे सगळे 1100 शिक्षक गंगापूर मध्ये रस्त्यावर उतरले आणि मोर्चा काढून त्यांनी प्रशांत बंब आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निषेध केला. इतकच नाही तर कारवाई मागे न घेतल्यास यापेक्षा सुद्धा मोठा आंदोलन करू असा इशारा या शिक्षकांनी दिला आहे.
दुसरीकडे आमदार प्रशांत बंब यांनी या मोर्चाकडे दुर्लक्ष केले. या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या पिढ्या उध्वस्त केल्या आहेत शिक्षणाला दर्जा नाही, नियम पाळत नाही त्यामुळे यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी असे प्रशांत बंब यांचा म्हणणे आहे. यापुढेही तक्रार करत राहणार अशी आक्रमक भूमिका आमदार प्रशांत बंब यांनी घेतली आहे. खरंतर शिक्षकांचा आणि आमदार प्रशांत बंब यांचा हा वाद गेल्या काही काळापासून सुरू आहे. मुख्यालयी राहण्याचा नियम शिक्षकांना मान्य नाही. तर, शिक्षक मुख्यालयी राहिले तर विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण मिळेल असा आमदारांचा दावा आहे. फक्त शिक्षकच नाही तर तलाठी ग्रामविकास अधिकारी आणि डॉक्टर यांनी सुद्धा मुख्यालयी राहावे अशी त्यांचा मागणी आहे. त्या विरोधात त्यांनी तक्रार मोहीम सुरू केली आहे मात्र दुसरीकडे आता शिक्षकच रस्त्यावर उतरले आहे त्यामुळे हा वाद यापुढेही पेटणार असंच चित्र दिसत आहे.