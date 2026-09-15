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एका भाजप आमदाराविरोधात 1100 शिक्षक रस्त्यावर उतरले; आमदाराचे नाव आणि कारण जाणून धक्का बसेल, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

 छत्रपती संभाजी नगरच्या गंगापूर तालुक्यात 1100 शिक्षक रस्त्यावर उतरले. भाजप आमदार प्रशांत बंब यांच्याविरोधात 1100 शिक्षकांनी मोर्चा काढला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:15 PM IST
एका भाजप आमदाराविरोधात 1100 शिक्षक रस्त्यावर उतरले; आमदाराचे नाव आणि कारण जाणून धक्का बसेल, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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