/मृत्यची झुंज अपयशी, रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून बचावले पण...; संभाजीनगरमधील जुळ्या बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू

अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर स्फोट आणि तीन नवजात बालकांच्या मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत जुळ्या बाळांचा मृत्यू झाला आहे. संभाजीनगर येथील एशियन हॉस्पिटल येथे ही दुर्घटना घडली होती. आगीत जखमी झालेल्या जुळ्या बाळांचा आज उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरातून एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
शुक्रवारी पहाटे हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूमध्ये आग लागली होती. या आगीतून 9 बालकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं होतं. मात्र यातील दोन जुळ्या बाळांवर उपचार सुरू होते. पहाटे एकाचा तर सकाळी दुस-या बाळाने प्राण सोडले आहेत. या दोन्ही बालकांवर घाटी रुग्णालयातील एनआयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते.
दोन्ही बाळांचा जन्म अवघ्या २५ आठवड्यांचा होता. तसंच, त्यांचं वजनही अत्यंत कमी होतं. म्हणजे एका बाळाचे एक किलो तर दुसऱ्या बाळाचे वजन केवळ सव्वा किलो होतं. फुफ्फुसांचा पूर्ण विकास न झाल्याने आणि ‘रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम’मुळे
त्यांना श्वास घेण्यास अडचण येत होती. अशी प्राथमिक माहिती समोर येतेय. दरम्याम. आगीतून वाचवण्यात आलेल्या या दोन चिमुकल्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने हॉस्पिटलमधील आगीच्या घटनेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर स्फोट आणि तीन नवजात बालकांच्या मृत्यू प्रकरणात आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज उच्चस्तरीय समितीची स्थापना सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. समितीने संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल तयार केला. व्हेंटिलेटरच्या कॉम्प्रेसरने हीट घेतल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र स्मोक डिटेक्टर आणि फायर अलार्म बंद असणे योग्य फ्लोअर प्लानचा अभाव तसेच प्रशासकीय आणि तांत्रिक हलगर्जीपणाचे आरोप या घटनेनंतर समोर आले. त्यामुळे आता समितीच्या अहवालात नेमके काय निष्पन्न होते दुर्घटनेसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाते आणि दोषींवर कोणती कारवाई केली जाते याकडे लक्ष लागले आहे.