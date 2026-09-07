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मृत्यची झुंज अपयशी, रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून बचावले पण...; संभाजीनगरमधील जुळ्या बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगरच्या एशियन हॉस्पिटलमधील आगीतून वाचवलेल्या नवजात जुळ्या बाळांचा अखेर दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:38 AM IST
मृत्यची झुंज अपयशी, रुग्णालयाला लागलेल्या आगीतून बचावले पण...; संभाजीनगरमधील जुळ्या बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू
Image Credit: Chhatrapati Sambhajinagar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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