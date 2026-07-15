/मृत्यनंत चर्चेत आलेला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन! छत्रपती संभाजीनगरचा बाबा फर्झन, रहस्यमयी कहाणी

Chhatrapati Sambhajinagar Baba Farzand house : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय एक नाव.. बाबा फर्झन.. एकेकाळी शहरावर दबदबा असलेला हा डॉन. मृत्यूनंतरही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. घरातून साडेपाच कोटींची रोकड, शस्त्रसाठा आणि कोट्यवधींची मालमत्ता समोर आलीय.. आता तब्बल 30 वर्षांपूर्वी दूर गेलेल्या मुलांनी संपत्तीवर दावा केलाय. एका साम्राज्याची आणि त्यामागच्या रहस्याची कहाणी.
माणूस जातो.. पण काही नावं जात नाहीत. ती काळाच्या पानांवर कायम कोरली जातात. बाबा फर्झन... असं एक नाव ज्याची एकेकाळी औरंगाबादच्या रस्त्यांवर दहशत होती. आज त्याच्या संपत्तीची चर्चा आहे. बाबा फर्झन म्हणजेच फरदून अर्देशिर दोरडी. 90 च्या दशकात छत्रपती संभाजीनगर शहरातील कुख्यात नाव. राजकीय नेत्यांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत. अनेकजण त्याला घाबरत असल्याचं सांगितलं जातं.
साडेसहा फूट उंची. कंबरेला पिस्तूल, ओपन जीप, डोळ्यांवर गॉगल, कपाळावर टिळा, खांद्यावर गमछा, पारशी असूनही... सरदारासारखा पेहराव. हीच त्याची ओळख बनली होती. सुरुवात गुंड म्हणून झाली. नंतर कामगार नेता बनला. 1990 च्या दशकात अपक्ष विधानसभा निवडणूकही लढवली. मात्र चंद्रकांत खैरेंनी त्याचा पराभव केला. तरीही बाबा फर्झन चर्चेत राहिलाच.
हत्येचा प्रयत्न,मारामारी, दंगल, अपहरण, जमिनी बळकावण्याचे आरोप असे अनेक गुन्हे त्याच्यावर दाखल झाले. तापट स्वभावामुळे पत्नी आणि 2 मुलं 30 वर्षांपूर्वी त्याच्यापासून दूर गेल्याचं सांगितलं जातं. मात्र काही दिवसांपूर्वी त्याच्या घरावरील पोलिसांच्या धाडीनंतर तो पुन्हा चर्चेत आला. घरातून साडेपाच कोटी रुपयांची रोकड सापडली. सोने-नाणी सापडली. सहा बंदुका सापडल्या. साडेसहा हजार काडतुसेही सापडली. त्याची एकूण संपत्ती शंभर कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. रोहिला गल्लीतील वाडा. पाडेगाव रोडवरील सहा एकर जागा आणि आलिशान बंगला. या संपत्तीवर आता त्याच्या मुलांनी वारसाहक्काचा दावा केला.
बाबा फर्झन शहरापासून दूर निर्जन ठिकाणी राहत होता. साडेसहा एकर परिसरात त्याचा बंगला होता. घरात एक खास खोली होती. त्या खोलीत कोणालाही प्रवेश नव्हता. याच खोलीत साडेपाच कोटींची रोकड सापडली. सोने-नाणीही सापडली. मात्र ओळखीचे लोक सांगतात. या खोलीत यापेक्षाही बरंच काही होतं. आजारपणातही तो ही खोली सोडायला तयार नव्हता. त्यामुळे उपचारही घरीच झाले. त्याच घरात त्याचा मृत्यू झाला. त्या खोलीचं रहस्य आजही कायम आहे. त्यामुळे संपत्ती यापेक्षाही जास्त असू शकते. अशी चर्चा रंगली आहे.
याचा सखोल तपास व्हावा अशी मागणीही केली जात आहे. एकेकाळी शहराला धाक दाखवणारा डॉन. पण अखेरच्या क्षणी सोबत कुणीच नव्हतं. फक्त एक केअरटेकर महिला. ती स्वतःला बाबा फर्झनची दुसरी पत्नी असल्याचा दावा करते. मात्र तिलाही पोलिसांनी अटक केली. बाबा फर्झन गेला. पण त्याच्या आयुष्याभोवतीचं गूढ अजूनही संपलेलं नाही. संपत्ती नेमकी किती? खरा वारस कोण? आणि... त्या बंद खोलीतलं रहस्य काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आता पोलिस तपासातूनच समोर येणार आहेत.