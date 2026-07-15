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मृत्यनंत चर्चेत आलेला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन! छत्रपती संभाजीनगरचा बाबा फर्झन, रहस्यमयी कहाणी

छत्रपती संभाजीनगरातील बाबा फर्झनच्या मृत्यूनंतर कोट्यवधींच्या संपत्तीची लढाई सुरु झाली आहे.  30 वर्षांपूर्वी दूर गेलेल्या मुलांकडून बाबा फर्झनच्या संपत्तीवर दावा करण्यात येत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:28 PM IST
मृत्यनंत चर्चेत आलेला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन! छत्रपती संभाजीनगरचा बाबा फर्झन, रहस्यमयी कहाणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मृत्यनंत चर्चेत आलेला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डॉन! छत्रपती संभाजीनगरचा बाबा फर्झन, रहस्यमयी कहाणी
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