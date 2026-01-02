भाजपाची सर्वात मोठी डोकेदुखी! पक्षासमोर भाजपाच्याच 29 माजी कार्यकर्त्यांचं आव्हान, विरोधकांकडून निवडणुकीच्या रिंगणात

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Election: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपनं बंडखोरांची समजूत काढली खरी पण खरी डोकेदुखी भाजपच्या माजी कार्यकर्त्यांमुळं होणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जवळपास 29 भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडून इतर पक्षातून उमेदवारी मिळवलीये. त्यामुळं निवडणुकीत भाजपच्या आजी माजी कार्यकर्त्यांत लढाई पाहायला मिळणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीत कसा सामना असेल याचं चित्र स्पष्ट झालंय. संभाजीनगरात सर्वात जास्त बंडखोरी भाजपात झाली होती. भाजपनं तिकीट न दिल्यानं जवळपास 86 अपक्षांनी भाजपविरोधात उमेदवारी दाखल केली होती. त्यातल्या 90 टक्के उमेदवारांनी माघार घेतल्याचा दावा भाजपनं केलाय. अपक्ष उमेदवार म्हणून बंडखोरी करणा-यांची समजूत काढण्यात भाजपला यश आलंय. पण भाजपनं तिकीट न दिल्यानं इतर पक्षातून उमेदवारी मिळवणा-या माजी कार्यकर्त्यांनीही भाजपसमोर मोठं आव्हान निर्माण केलंय.
भाजप सोडून 18 जणांनी शिवसेनेची उमेदवारी मिळवली
13 जण भाजप सोडून राष्ट्रवादीत उमेदवार
8 जणांनी भाजपला रामराम करुन घेतली ठाकरेंची मशाल
भाजपचे माजी कार्यकर्ते इतर पक्षातून लढत असले तरी ते भाजपच्य़ाच मतदारांवर डोळा ठेऊन असणार हे उघड सत्य आहे. साहजिकच याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. पण भाजप नेत्यांना हे फार मोठं आव्हान वाटत नाही.
भाजपच्या पूर्वाश्रमीच्या कार्यकर्त्यांनी इतर पक्षात जाऊन उमेदवारी मिळवल्याच्या मुद्यावरुन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपची फिरकी घेतलीय. इतर पक्षांचे नेते भाजपमध्ये घेताना भाजपला काही वाटत नाही, आता भाजप कार्यकर्ते इतर पक्षात जाऊन आव्हान देतायत हे का झोंबतं असा सवाल दानवेंनी केलाय.
भाजपनं अन्याय केला म्हणून इतर पक्षांची वाट धरणा-या या माजी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळाच त्वेष आहे. निवडणुकीत भाजपचे माजी कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांच्या तोंडाला फेस आणला नाही तर मिळवलं...