मनोज जरांगे उद्या मुंबईला येण्यावर ठाम! फडणवीस म्हणाले 'सरकार खुल्या मनाने मान्य...', सांगितलं 'उगाच गणेशोत्सवात...'

मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी मनोज जरांगे मुंबईला येण्यावर ठाम असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना गणेशोत्सव सुरु असताना ताण येईल असं काही करु नये असं आवाहन केलं आहे. सरकारने 13 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या आहेत. एक मागणी आहे तिला कायदेशीर अडचण असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच राज्य सरकारने नेहमीच चर्चा केली असून, चर्चेची दारं उघडी ठेवली असल्याचंही म्हटलं आहे. ते पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधत होते.
मनोज जरांगे यांच्या तब्येतीची काळजी आहे. त्यांनी काळजी घ्यावी. उपोषण नंतरही करता येईल. मुंबई,पुण्यात गणेशोत्सव सुरू असून, मोठा उत्साह असतो. लोकांची संख्या जास्त असते, अशात आंदोलनाचा. निर्णय जरांगे यांनी घेऊ नये. त्यात कुठेही ताण येईल अशी भूमिका त्यांनी घेऊ नये असं आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
अनेक दिवस त्यांचं आंदोलन सुरू असून त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम होत आहे. त्यांनी रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेतले पाहिजे असे आमचे मत आहे. सरकार खुल्या मनाने सगळ्या गोष्टी मान्यच करत आहे, मग मुंबई पुण्याला येऊन या ठिकाणी गणेशोत्सवाला ताण येईल असा निर्णय त्यांनी घेऊ नये असं ते म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगे सध्या बीडमधील पाटोद्यात असून, मुंबईला येण्यावर ठाम असल्याचं सांगितलं आहे मी मुंबईला जाणार, थांबणार नाही. उद्या दुपारी 1 वाजेनंतर मी येथून मुंबईकडे निघणार आहे. सलाईन लावल्यामुळे मला आज उठता आलं नाही. मी 100 टक्के मुंबईला जाणार असं ते म्हणाले आहे.
मुंबईत मराठ्यांनी कधी यायचं हे सध्या सांगणार नाही. सरकार सोबत कोणतीही चर्चा झाली तरी तुम्हाला कळणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा वेळोवेळी अवमान केला गेला.
मला उशीर होऊ नये म्हणून काळजी घ्या. माझी गाडी कुठंही थांबवू नका. मी थेट मुंबईत जाणार. मला आझाद मैदानात कोण जाऊ देत नाही ते बघतो. मला अडवलं तर मराठ्यांना बोलावून घेणार असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्य सरकार चा ड्राफ्ट काय आहे ते बघून घेतो. लाठीचार्ज केला तर सरकार पडू शकतं असंही ते म्हणाले आहेत. प्रश्न कधी सोडवायचे? माणसं मेल्याव, समाज उध्वस्त झाल्यावर तुम्हाला महाराष्ट्र अस्थिर करायचा आहे का? अशी विचारणाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.