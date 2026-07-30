'...तर पतंजली बंद पडेल', Gen Z ने भारताला बदनाम केलं म्हणणाऱ्या रामदेव बाबांना अभिजीत दिपकेंचं सणसणीत उत्तर

जंतरमंतरवर जेन झीने एकत्र येत भारताला फक्त बदनाम केलं. शिवीगाळ करणं ही आपली संस्कृती नाही. विरोध करायचा असेल तरी तो विवेकपूर्ण असला पाहिजे अस योगगुरु रामदेव बाबांनी म्हटलं आहे. यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपकेंनी त्यांना उत्तर देत पतंजलीच्या उत्पादनांवर लक्ष द्या असा सल्ला दिला आहे. तसंच लोकशाहीच्या मार्गाने लढताना देशाची बदनामी होत असेल तर आम्ही आम्ही करत आहोत असंही ते म्हणाले आहेत.
"लोकशाहीसाठी लढून बदनाम केलं आहे का? संविधानाच्या मार्गावर महात्मा गांधींचा, आंबेडकरांचा फोटो घेऊन आपल्या हक्कासाठी लढून बदनाम केलं आहे का? संविधानाच्या मार्गावर चालणं संस्कृती बदनाम करणं असेल तर आम्ही करत आहोत. तुम्ही पतंजलीचे जे प्रोडक्ट बनवत आहात त्याकडे लक्ष द्या. जेन झी ला लोकशाही, देश आणि संस्कृती सांभाळू शकतात. पतंजलीच्या सदोष उत्पादनांवर लक्ष द्या, अन्यथा पतंजली बंद पडेल," असा इशाराच अभिजीत दीपकेंनी दिला आहे.
“देश रस्त्यावर चालणार नाही, तो संसदेतच चालणार. शिक्षण मंत्री कोण असेल आणि कोण नाही हे रस्त्यावर ठरणार नाही. देशाचे पंतप्रधान आणि देशाची संसद ते ठरवेल. संविधानाने दलित, शोषित, वंचितांना जे अधिकार दिलेत तेच अधिकार ब्राह्मणांनाही दिले आहेत. त्यामुळे ब्राह्मणवाद म्हणून शिव्या देणं चुकीचं आहे,” असं रामदेव बाबांनी म्हटलं आहे.
उद्या गरज पडल्यास आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू असंही त्यांनी सांगितलं आहे. "शेतकऱ्यांच्याही मुलाचं शिक्षण सुरु आहे. आमच्या आंदोलनाला किसान युनिअनकडून पाठिंबा मिळाला आहे, तो मोलाचा होता. गरज होती तेव्हा ते सोबत राहिले. शेतकऱ्यांना गरज असल्यास आम्ही तिथे हजर राहू. मी हिंगोलीचा असून, आमचीही शेती आहे. आपण सगळे शेतकरी कुटुंबातून आलो असून आयटी कंपनी, सरकारी नोकरीतून आलेलो नाही," असं ते म्हणाले.
"अमित शाहांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सीजेपीला बाहेरुन फंडिंग येते, बाहेरुन चालवली जात असल्याचाही आरोप होतो. तर मग माझा प्रश्न आहे की, अमित शाह असताना हे शक्य कसं होतं? मग हे गृहमंत्र्यांचा अपयश आहे. मग चाणक्य कसले? तुम्ही असतानाही बाहेरुन निधी येत असेल आणि बाहेरुन चालवलं जात असेल तर तुम्ही राजीनामा दिला पाहिजे. 20 तारखेला ज्याप्रकारे जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांचं रक्त वाहिलं ते अमित शाहांच्या आदेशाशिवाय इतर कोणाची नसेल," असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
देशाचा शिक्षणमंत्री बलात्काऱ्यांचं स्वागत करतो, कौतुक करतो. हे म्हणजे प्रधान यांना काढून विचित्र माणून ठेवला आहे. देशाला काय मेसेज देत आहात. यांच्या पक्षात सगळे गुंड भरुन ठेवले आहेत. कुलदीप सेंगर काय होते, राम रहीम पेरोलवर बाहेर येतात. गुंडांचं समर्थन करणारं हे सरकार आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.