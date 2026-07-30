Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा, मला म्हणाले भाजपात सामील हो नाहीतर आई-बापाचं...

भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा, 'मला म्हणाले भाजपात सामील हो नाहीतर आई-बापाचं...'

भाजपाकडून मला अनेक ऑफर आल्या आहेत असा खुलासा कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केला आहे. तसंच आपल्याला जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:19 PM IST
भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा, 'मला म्हणाले भाजपात सामील हो नाहीतर आई-बापाचं...'
Image Credit: भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा, 'मला म्हणाले भाजपात सामील हो नाहीतर आई-बापाचं...'
cockroach janta party3 min ago
2
FDA25 min ago
3
Shocking news34 min ago
4
nashik pothole death52 min ago
5
ulhasnagar1 hr ago