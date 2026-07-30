भाजपाकडून मला अनेक ऑफर; अभिजीत दीपकेंचा मोठा खुलासा, 'मला म्हणाले भाजपात सामील हो नाहीतर आई-बापाचं...'

भाजपाकडून मला अनेक ऑफर आल्या आहेत असा खुलासा कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केला आहे. तसंच भाजपात सामील झालं तर ठीक, अन्यथा गोळ्या घालू अशी धमकीही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. मी नरेंद्र मोदींच्या, अमित शाह यांच्या नातवाच्या वयाचा आहे आणि तुम्ही धमकी देत आहात. लाज वाटली पाहिजे असाही संतापही त्याने व्यक्त केला आहे. अभिजीत दीपके यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
"भाजपाकडून मला ऑफर आल्या आहेत. पण मी जाणार नाही. भाजपात जायचं असतं तर आधीच गेलो असतो. भाजपात सामील झालो तर ठीक, आंदोलन मागे घ्या नाहीतर ठोकू, गोळ्या घालू अशी धमकी देण्यात आली," असा खुलासा अभिजीत दीपकेंनी केला आहे. ही संघाची, भाजपाची प्रेमाची भाषा आहे असंही ते उपहासात्मकपणे म्हणाले. तू येत नसशील तर काहीतरी करुन टाकू. तुझ्या आई-बापाचं घरी जाऊन पाहून घेऊ अशीही धमकी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मी नरेंद्र मोदींच्या, अमित शाह यांच्या नातवांच्या वयाचा आहे. त्याला धमकी देत आहात, लाज वाटली पाहिजे. काय करताय तुम्ही? असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.