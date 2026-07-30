'आम्हाला वेड्यात काढू नका...', अभिजीत दीपकेंनी थेट DCP ला सुनावलं; 'पहाटे 5.30 वाजता दगडाने...', रचला होता धक्कादायक कट

19 च्या रात्री 20 च्या सकाळी 5.30 वाजता दगडाने भरलेले ट्रक पाहिले होते. दिल्ली पोलिसांनी हे ट्रक लावले होते. इतकंच नाही तर एक डॅमेज झालेली व्हॅन जंतर मंतरवर उभी केली होती. दगडाने भरलेला ट्रक दिल्लीसारख्या संवेदनशील कसा आला? अशी विचारणा कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केली आहे. तेव्हा तर आंदोलनही सुरु झालं नव्हतं असा आरोप. दिल्ली पोलिसांनी आधीच योजना आखली होती की, दगडाने भरलेला ट्रक आणि फोडलेला गाडी आणून ठेवायची. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी दगडफेक केल्याचं सांगता येऊ शकतं असा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे.
"मी डीसीपींना भेटलो तेव्हा त्यांनी बांधकामासाठी आल्याचं सांगितलं. मी म्हणालो, आम्हाला वेड्यात काढून नका. पोलीस कशाप्रकारे अमित शाह यांचा आदेश कसा फॉलो करते हे आम्हाला माहिती आहे. भाजपाचे गुंड तीच दगडं फेकणार, मग आंदोलकांना जबाबदार धरायचं. पोलीस आणि भाजपाचे गुंड यांचं प्लॅनिंग होतं. आंदोलन होतं तेव्हा दिल्ली पोलीस आणि भाजपाचं ट्यनिंग दिसतं," असं ते म्हणाले.
"देशातील पोलीस एका पक्षाची नव्हे तर देशाची आहे. भाजपाच्या व्हॉट्सअपवर चालणारी नव्हे. जर तुम्हाला भाजपाचेच आदेश फॉलो करायचे असतील, देशाची राज्यघटना बाजूला ठेवायची असेल तर खाकी पँट काढून खाकी चड्डी घाला आणि भाजपाच्या मुख्यालयासमोर उभं राहून मै भी चौकीदार म्हणा," असा टोला त्यांनी लगावला.
"अमित शाहांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सीजेपीला बाहेरुन फंडिंग येते, बाहेरुन चालवली जात असल्याचाही आरोप होतो. तर मग माझा प्रश्न आहे की, अमित शाह असताना हे शक्य कसं होतं? मग हे गृहमंत्र्यांचा अपयश आहे. मग चाणक्य कसले? तुम्ही असतानाही बाहेरुन निधी येत असेल आणि बाहेरुन चालवलं जात असेल तर तुम्ही राजीनामा दिला पाहिजे. 20 तारखेला ज्याप्रकारे जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांचं रक्त वाहिलं ते अमित शाहांच्या आदेशाशिवाय इतर कोणाची नसेल," असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
देशाचा शिक्षणमंत्री बलात्काऱ्यांचं स्वागत करतो, कौतुक करतो. हे म्हणजे प्रधान यांना काढून विचित्र माणून ठेवला आहे. देशाला काय मेसेज देत आहात. यांच्या पक्षात सगळे गुंड भरुन ठेवले आहेत. कुलदीप सेंगर काय होते, राम रहीम पेरोलवर बाहेर येतात. गुंडांचं समर्थन करणारं हे सरकार आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.
नाशिक पोलिसांनी काढलेल्या एसओपीवर बोलताना ते म्हणाले की, "जर पोलिसांना मोबाईलवर रेकॉर्ड व्हायची भीती असेल तर अशा गोष्टी का करता? हे स्वतला विचारा. आम्ही आंदोलन केलं, कॅमेऱ्यासमोर केलं. माझ्या चेहऱ्यावर 24 तास दिल्ली पोलिसांचा कॅमेरा होता. आम्ही तर घाबरलो नाही. पोलिसांना भीती वाटत असेल तर त्यांच्या मनात काहीतरी वाईट करायचं आहे. एसओपी करण्यापेक्षा संविधान फॉलो करा".