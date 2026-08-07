'तुम्ही आधी बाहेर निघा', अभिजीत दिपकेंनी पोलीस अधिकाऱ्याला काढलं घराबाहेर, नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना भेटण्यासाठी त्याच्या घराबाहेर अनेकजण गर्दी करत असून, आपली व्यथा, समस्या मांडत आहेत. यादरम्यान एका पोलीस अधिकाऱ्यावर अभिजीत दिपके संतापले आणि थेट घराबाहेर जाण्यास सांगितलं. पोलीस अधिकाऱी आपल्याला भेटायला येणाऱ्यांशी उद्धटपणे वागत असल्याचा अभिजीत दिपकेंचा आरोप आहे. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. यावेळी अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्याला मी कुणाला भेटायचं हे पोलिसांनी नाही सांगायचं असं ऐकवताना दिसत आहेत.
अभिजीत दिपके सध्या छत्रपती संभाजीनगरमधील आपल्या निवासस्थानी आहेत. यावेळी अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले. भेटण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना पोलीस उद्धट वागणूक देत असल्याचा दिपकेंचा आरोप आहे. पोलिसांनी नाही सांगायचं मी कुणाला भेटायचं, कुणाला भेटायचं हे मी ठरवणार असं त्यांनी सांगितलं. तुम्ही बाहेर जा म्हणत पोलीस अधिकाऱ्याला अभिजीत दिपकेंनी घराच्या बाहेर काढलं.
व्हिडीओत अभिजीत दिपके पोलीस अधिकाऱ्याला मी पोलीस आयुक्तांशी बोलतो, तुम्हाला काय त्रास आहे? अशी विचारणा करताना दिसत आहेत. आजपर्यंत कोणत्याच पोलिसांना काही त्रास झाला नाही असंही ते सांगतात.
"मी आज तुम्हाला पहिल्यांदा पाहत आहे. तुम्ही कोणत्या डिपार्टमेंटचे आहात. तुमचं पोलीस स्टेशन कोणतं? नाव काय? पद काय?," असे प्रश्न विचारतात. त्यावर पोलीस अधिकारी आपण पोलीस उपनिरीक्षक असून एमआयडीसीत कार्यरत असल्याचं सांगतात.
"तुम्ही मला सांगणार का, मी कोणाला भेटायचं, कोणाला नाही ते. ते मी ठरवणार. लोक मला भेटायला येत आहेत. मी ज्यांना आत बोलवत आहे त्यांना भेटणार. तुम्ही कोण ठरवणारे? मी आज तुम्हाला पहिल्यांदा पाहत आहे. तुम्हाला पहिल्यांदा भेटत आहे. आत कोणी यायचं हे तुम्ही नाही ठरवायचं. तुम्ही प्लीज बाहेर जा. मला तुम्ही माझ्या घराच्या आत नको. हे असं चालणार नाही. मला भेटायला येणाऱ्या लोकांना असं बोललेलं मला आवडणार नाही. ही बोलायची पद्धत आहे का? लोक मला भेटायला येत आहेत आणि तुम्ही त्यांना असं बोलत आहात," असा संताप ते व्यक्त करत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.
अमेरिकन कंपनीच्या मदतीनं सरकार पाळत ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप स्वतः अभिजीत दिपकेंनी केला आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपमधील कार्यक्रमात वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केल्याचा गंभीर आरोप अभिजीत दिपकेंनी केला आहे. अमेरिकेच्या एका AI स्टार्टअप कंपनीनं प्रात्यक्षिकादरम्यान ही खासगी माहिती मांडल्याचा दावा केला आहे.