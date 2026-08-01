'पंतप्रधानांना जेन-झींनी भाग पाडलाय...'; पंतप्रधानांच्या इन्स्टा व्हिडिओवर दिपकेंची प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'गेल्या 12 वर्षांत...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या काही दिवसांपासून तरुणांना उद्देशून काही इन्स्टाग्रामवरुन रिल शेअर करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जंतर-मंतरवर झालेल्या जन आंदोलनावर त्यांनी भाष्य केले आहे. मात्र पंतप्रधानांच्या या व्हिडिओवरुन विरोधकांनी टीका केली होती. आता क्रॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत या व्हिडिओवरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे.
पंतप्रधान रोज व्हिडिओ अपलोड करत आहेत. ते तुम्ही पाहता का? असा प्रश्न विचारला असतान अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे की, मी रोज रात्री त्यांचे व्हिडिओ बघतो. या देशाच्या पंतप्रधानांना जेन झींनी भाग पाडलाय की शिक्षणावर व्हिडिओ बनवायला. मागच्या 12 वर्षांत आपण कितीवेळा पाहिलं आहे. त्यांनी शिक्षणावर रिल्स टाकले आहेत. अजिबातच नाही. फक्त हिंदू-मुस्लिमचं राजकारण चालू असायचं. पंतप्रधान त्यावर जास्त बोलायचे. महाराष्ट्रात आले की बटेगो तो कटोगे या प्रकारचे मुद्दे देशात चालायचे. पण या जेन झींनी भाग पाडलाय नरेंद्र मोदींनी रात्री 12 वाजता शिक्षणावर बोलायला भाग पाडलाय, असं अभितीज दिपके यांनी म्हटलं आहे.
आंदोलनाची सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट ही ती धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही तर, सगल्यात मोठी अचिव्हमेंट आंदोलनाची ही आहे की लोकांच्या मनातील भीती संपली आहे. लोक प्रश्न विचारत आहेत, रस्त्यावर उतरले आहेत. आणि दुसरी इचिव्हमेंट ही आहे की संसद असो किंवा पंतप्रधान असो सगळे शिक्षणावर बोलतायेत, असंही दिपके यांनी म्हटलं आहे.
जेनी झींचा सहभाग मोठा होता. जिथे जिथे शक्य होतं तिथे आंदोलन केलं. पण ज्या जेनझींचा आंदोलनात सहभाग होता त्यातील काहींसाठी ही फन मुमेंट होती, असा आरोप होतोय यावरही अभिजीत दिपके स्पष्ट भाष्य केलं आहे. 'जे आरोप लावताय त्यांनी जेनझींनी लाठ्या खाल्ल्यात, किती जेनझींची डोके फोडलीत.15-16 वर्षांच्या मुलींची मेल पोलिसांनी डोकं फोडलेत, मुलींचे कपडे फाडून मारण्यात आलंय. हे जे लोक आरोप लावताहेत ते स्वतःला खूप सिरियस समजतात. या पैकी किती जणांनी रस्त्यावर उतरुन लाठ्या खाल्ल्यात. या जेन झींनी लाठ्या खावून पण सरकारची खिल्ली उठवली. रिस्पॉन्स कसा केला मीम्स आणि ह्युमरने केला. ही जेन झींची स्ट्रेन्थ आहे.ते वे ऑफ कम्युनिकेश आहे. त्यांचा वे ऑफ कम्युमिकेशन तुमच्यासारखा नाहीये त्यामुळं तुम्ही त्यांना सिरीयस नाहीयेत असं नाही म्हणून शकत, असंही दिपकेंनी म्हटलं आहे.