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'पंतप्रधानांना जेन-झींनी भाग पाडलाय...'; पंतप्रधानांच्या इन्स्टा व्हिडिओवर दिपकेंची प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'गेल्या 12 वर्षांत...'

सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत अनेक मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:41 PM IST
'पंतप्रधानांना जेन-झींनी भाग पाडलाय...'; पंतप्रधानांच्या इन्स्टा व्हिडिओवर दिपकेंची प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'गेल्या 12 वर्षांत...'
Image Credit: cjp founder abhijeet dipke react on pm modi instagram video viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'पंतप्रधानांना जेन-झींनी भाग पाडलाय...'; पंतप्रधानांच्या इन्स्टा व्हिडिओवर दिपकेंची प्रतिक्रिया; म्हणाला, 'गेल्या 12 वर्षांत...'
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