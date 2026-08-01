Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /CJP चा पुढचा अजेंडा काय? राजकारणात उतरणार का? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले

CJP चा पुढचा अजेंडा काय? राजकारणात उतरणार का? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले

सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत अनेक मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे. यावेळी अभिजीत यांनी राजकारणात येणार का? असा प्रश्न विचारला होता. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:52 AM IST
CJP चा पुढचा अजेंडा काय? राजकारणात उतरणार का? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले
Image Credit: cjp founder abhijeet dipke spoke about his next movement and agenda

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
उद्धव ठाकरे अभिजीत दिपकेच्या नेतृत्वात निवडणूक लढणार? BJP नेत्याच्या दाव्यावर राऊत म्हणाले; 'तो एक नंबरचा ये**वा....'
2
3
4
5