/CJP चा पुढचा अजेंडा काय? राजकारणात उतरणार का? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले

जंतरमंतर येथील जेन झींचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आज झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या पुढच्या अजेंडाबाबत भाष्य केलं आहे. जेन झींसोबत संवाद साधूनच पुढचा मार्ग ठरवणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं आहे.
अभिजीत दिपके यांच्या डोक्यात नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न विचारला असता.त्यांनी म्हटलं आहे की, मी आता एका महिन्यात ज्या तरुणांशी बोललोय. या लोकांचा राग एकच आहे की, कोणताच नेता या लोकांशी संवाद करायला तयार नाही. त्यांच्याशी बोलायला तयार नाही . त्यांच्या गरजा काय आहेत. त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत हे विचारायला तयार नाही. स्वतःच गोष्टी ठरवतात.मी जी पहिली गोष्ट करणार आहे. ती म्हणजे या लोकांशी संवाद सांधणार आहोत. त्यांच्याकडून आयडिया आणि इनपुट घेणार आहेत. ते लोक जे सांगतील तेव्हा आम्ही आमचा अजेंडा ठरवू. देशातील लोकसंख्या पाहायला गेलं तर 60 टक्के लोक 35 वयाच्या खालची आहेत. त्यामुळं त्यांना विश्वासात न घेता. आम्ही कोणताच अजेंडा ठरवणार नाही. जेनझींच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळं त्यांना न विचारता आम्ही काहीच करु शकत नाही, असं दिपके यांनी म्हटलं आहे.
आंदोलन सुरू केलं तेव्हा वाटलं होतं का इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल असं वाटतं का? असा प्रश्न विचारला असता दिपकेंनी म्हटलं आहे की, मी स्वप्नातही विचार केला नव्हता की आंदोलन इतकं मोठं होईल आणि इतक्या लोकांचे समर्थन मिळेल. हे जे शक्य झालं ते लोकांमुळंच झालं. लोकसोबत आले नसते तर आंदोलनाला यश मिळालं नसतं.
आम्ही आधी लोकांशी बोलू त्यानंतर आम्ही मुद्दा ठरवू. जी चूक बाकीच्या लोकांनी केली ती आम्ही करणार नाही. आम्ही आधी जेन झींसोबत संवाद साधू.
मला आत्तापर्यंत एवढे सगळे लोक भेटून गेले पण मला कोणीच आमच्या पक्षात ये असं म्हटलं नाही. सगळ्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या
आमचा अजिबात असा विचार नाही. आम्हाला पब्लिक मुवमेंट म्हणूनच ठेवायची आहे. दबावगट म्हणूनच आमची संघटना व आमचे लोक काम करतील.