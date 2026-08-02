/तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटकांच्या 2 गटांमध्ये हाणामारी; महिला पर्यटकाला धक्काबुक्की

Maharashtra Tourist : पावसाळा सुरु झाल्यापासून महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची गर्दी होत आहे. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळावंर पर्यटकांचा गोंधळ पहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी पर्यटक हुल्लडबाजी करत आहेत. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटांच्या 2 गटांमध्ये हाणामारी झाली आहे. महिला पर्यटकाला देखील धक्काबुक्की झाली आहे.
तोरणमाळ हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. सातपुडा पर्वत रांगेत असलेले तोरणमाळ हे निसर्ग सौंदर्याने नटलेले सर्वात सुंदर पर्यटनस्थळ आहे. तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटनासाठी आलेले दोन गट आपसात भिडले.
यावेळी दारूच्या नशेत असलेल्या पर्यटकांकडून महिला पर्यटकाला देखील धक्काबुक्की करण्यात आली. मद्यधुंद तरुणांमुळे पर्यटन स्थळी महिला सुरक्षेच्या प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला आहे. तोरणमाळच्या पर्यटन स्थळी दारू पिऊन धिंगाणा घालत महिलांची छेड काढणाऱ्यांचे प्रकार वाढले आहेत.
तोरणमाळ येथे 3 ते 4 दिवसांपूर्वी झालेल्या या मारहाणीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. घटनास्थळी म्हसावद पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी पोचल्याने मोठा अनर्थ टळला. दोन गटात मारहाण प्रकरणी म्हसावद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. तोरणमाळ पर्यटन स्थळी जिल्हा मुख्यालयातून अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे.
माळशेज घाटातील करंजाळ येथे खचलेल्या रस्त्याजवळ स्थानिक तरुणांमध्ये हाणामारी झाली. मद्यधुंद तरुणाला मारहाण केल्यानंतर मध्यस्थी करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांशी तरुणाने हुज्जत घातली मात्र पोलिस आधिकारीही कारवाई न करताच निघून गेले.
माळशेज घाटातील करंजाळ परिसरात काही स्थानिक तरुणांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाली. या घटनेत मद्यधुंद अवस्थेतील एका तरुणाला मारहाण करण्यात आली. गोंधळाची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, काही तरुणांनी पोलिसांनाही अरेरावी करत हुज्जत घातली त्यानंतर पोलीस कोणतीही कारवाई न करता तेथून निघून गेले या घटनेमुळे पोलिसांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधितांवर पुढे काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.'