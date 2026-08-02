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तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटकांच्या 2 गटांमध्ये हाणामारी; महिला पर्यटकाला धक्काबुक्की

तोरणमाळ येथे  पर्यटकांच्या 2 गटांमध्ये हाणामारी झाली आहे. यावेळी  महिला पर्यटकाला धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार देखील समोर आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 02, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:35 PM IST
तोरणमाळच्या सीताखाई पॉईंटवर पर्यटकांच्या 2 गटांमध्ये हाणामारी; महिला पर्यटकाला धक्काबुक्की

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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