मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले, 'आमचे निर्णय आधीच...'

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. सरकारच्या शिष्टमंडाळाच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी आज पा
टोदा येथे ही घोषणा केली. पण उपोषण मागे घेत असताना त्यांनी सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसंच, मुंबईत गेलेल्या 1 लाख 07 हजार समर्थकांनी माघारी यावं, असं अवाहन केलं आहे. मनोज जरांगे यांच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मला आनंद आहे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगेंनी उपोषण स्थगित केल्याचा मला आनंद आहे. मनोज जरांगेंच्या 13 मागण्यांपैकी 12 मागण्या आम्ही मान्य केल्या होत्या. एका मागणीबाबत आम्ही त्यांना कायदेशीर अडचणी सांगितल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, समितीने जे काही आश्वसनं दिली आहेत, ते सर्व आम्ही पूर्ण करु, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच आमचे निर्णय आधीच झाले आहेत, काही प्रशासकीय अडचणी आहेत, त्या दूर करायच्या आहे, तेही आम्ही करु...सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिलंय. आमचे दरवाजे नेहमी उघडे आहेत. मराठा समाजासाठी मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय घेतले, तेवढे निर्णय कधीच कोणी घेतले नाही. मराठा समाजाला जे काही मिळालं, ते आमच्या काळात मिळालेलं आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आता कुठल्याही सणामध्ये विघ्न न येता, आज हे उपोषण स्थगित झालंय, याचा मला आनंद आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
आज सकाळी पाच वाजता सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगेंच्या भेटीसाठी बीडमधील पाटोदा येथे पोहोचले होते. मंत्री प्रसाद लाड, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता. जवळपास 1.30 तास मनोज जरांगे आणि सरकारच्या शिष्टमंडळ यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी मनोज जरांगे यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. जीआर काढून गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी. 58 लाख नोंदींमधील एकही नोंद कमी व्हायला नको...नोंदी कमी करणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली. जर सरकारने धोका दिला, तर आम्ही मुंबई गाठणार, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला. तसंच मुंबईत गेलेल्या 1 लाख 07 हजार समर्थकांनी माघारी यावं असं आवाहन देखील मनोज जरांगेंनी केलं आहे.