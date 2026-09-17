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मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले, 'आमचे निर्णय आधीच...'

मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले मुख्यमंत्री वाचा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:59 AM IST
मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले, 'आमचे निर्णय आधीच...'
Image Credit: cm devendra fadanvis

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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