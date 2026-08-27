/खवड्या डोंगर प्रकरणात नवा ट्विस्ट! कुटुंबियांचे परस्परविरोधी खळबळजनक दाव्यांनंतर पोलिसांचा मोठा निर्णय?

छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज परिसरातील खवड्या डोंगरावर 21 ऑगस्टला खवड्या डोंगरावरून तीन जणांचं चांदगुडे कुटुंबाचा मृत्यू झाला. या तिघांमध्ये नेमकं काय घडलं की, त्या दिवशी घरात त्यांच्यामध्ये काय संवाद झाला, त्यांच्या 18 वर्षांच्या मुलगा कुणालाने डोंगरावर जाऊन टोकाचे पाऊल का उचललं, या सर्व प्रश्नांचे गूढ कायम आहे. तसंच हे गूढ या तिघांच्या मृत्यूमुळे कायम राहणार आहे. कारण संगीता चांदगुडे हिच्या सासर आणि माहेरच्या मंडळींच्या परस्परविरोधी खळबळजनक दाव्यांमुळे या प्रकरणाला नवीन वळण आलंय. एक गोष्ट तपासात आणि या नातेवाईकांच्या दाव्यांवरून एवढं समोर आलंय की, चांदगुडे या कुटुंबात कौटुंबिक वाद होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार एमआयडीसी वाळूज पोलीस या प्रकरणाची फाइल बंद करण्याची शक्यता आहे. कुणाल, संगीता आणि मुरलीधर चांदगुडे यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील मतभेद आणि वाद याबद्दल वेगवेगळे दावे होत आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे तपासानंतर आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या जबाबानंतर पोलीस ही फाइल कोणताही ठोस निष्कर्षाशिवाय बंद करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितलंय.
एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत मुरलीधर आणि संगीता यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. मुरलीधर आणि संगीताचे आई वडील, तसंच दोघांच्या बहिणींचेही जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. पण यात प्रत्येकाने वेगवेगळे वाद असल्याचे दावे केले आहेत. विशेष म्हणजे पोलिसांनी सांगितलं की, दोन्ही कुटुंबातील मंडळांनी कोणावरही संशय किंवा आरोप करत पोलिसांकडे तक्रार केलेली नाही. त्यामुळे या तिघांनी आत्महत्या का केली, हे त्या तिघांनाच माहिती होतं. त्यामुळे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामेश्वर गाडे यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात ठोस काही पुढे येणं कठीण आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे कुणालची मावशी आणि संगीताचा लहान बहीण कल्याणी हिने केलेल्या दाव्यानंतर तर हे प्रकरण आत्महत्येचं नसून अपघात असल्याचे समोर आलंय. कुणाल हा आपल्या आई वडिलांमधील वाद मिटवून एकत्र राहण्यासाठी घाबरत होतो. त्यादिवशी त्यांचे पाय घसरल्यामुळे त्यांच्या मृत्यू झाल्याचा दावा कल्याणी यांनी केला आहे.