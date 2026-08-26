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2025मध्येही कुणालने घेतलेला टोकाचा निर्णय? मावशीने सांगितलं सत्य, म्हणाली, 'त्याने आईला मेसेज...'

छत्रपती संभाजीनगर येथील चांदगुडे कुटुंबाचा झालेला शेवट मनाला चटका लावणारा आहे. 18 वर्षीय कुणाल हा खवड्या डोंगरावर आत्महत्या करण्यासाठी गेला होता. त्याला वाचवत असताना मनोहर चांदगुडे आणि संगीता चांदगुडे यांचाही जीव गेला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:17 PM IST
2025मध्येही कुणालने घेतलेला टोकाचा निर्णय? मावशीने सांगितलं सत्य, म्हणाली, 'त्याने आईला मेसेज...'
Image Credit: kunal chandgude aunt make shocking revelation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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