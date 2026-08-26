2025मध्येही कुणालने घेतलेला टोकाचा निर्णय? मावशीने सांगितलं सत्य, म्हणाली, 'त्याने आईला मेसेज...'

चांदगुडे कुटुंबाच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. 21 ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथील खवड्या डोंगरावर घडलेल्या या भंयकर प्रकारानंतर हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. कुणाल चांदगुडे आणि त्याला वाचवण्यासाठी धावलेल्या वडिलांचा डोंगरावरील कड्यावरुन पडून मृत्यू झाला. तर मुलाला आणि पतीला खाली कोसळताना पाहून आई संगीता हिनेही उडी मारुन आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण समाजमन सुन्न झालं आहे. तर, आता या प्रकरणात कुणालची मावशी कल्याणी परडे यांनी अनेक खुलासे केले आहेत.
सुरुवातीला कल्याण खवड्या डोंगरावरुन आत्महत्या करण्यासाठी यापूर्वीदेखील प्रयत्न केला होता. अशी माहिती समोर येत होती. 2025मध्येही कुणाल तिथे गेला होता, असं सांगण्यात येत होतं. मात्र या सगळ्या चर्चेंवर कुणालची मावशी कल्याणी परडे यांनी मौन सोडलं आहे. कुणाल तेव्हा आत्महत्या करायला गेला नव्हता तर तो फिरायला गेला होता, असं कल्याणी यांनी म्हटलं आहे.
2025 मध्ये कुणाल आत्महत्यासाठी नव्हे तर फिरण्यासाठी तिथे गेला होता. तो काही कारणावरून तेव्हा दुखी होता मात्र, त्याने त्याच्या आईला मेसेज करून सांगितले होते की मी संध्याकाळपर्यंत घरी येईल. मात्र दीदीने त्याचा मेसेज बघितला नाही आणि ती पोलीस ठाण्यात पोहोचली. रात्री अकरा वाजता पोलिसांनी तो मेसेज बघितला आपण अजूनही चिखलठाणा पोलीस ठाण्यात जाऊन विचारू शकता. तेव्हा तो आत्महत्या करण्यासाठी गेला नव्हता तर अपसेट असल्यामुळे फिरायला गेला आणि संध्याकाळपर्यंत घरी येणार होता, असं कल्याणी यांनी म्हटलं आहे.
आई मी थोडा त्रासात आहे. मला थोडा स्वतंत्र वेळ हवा. मी संध्याकाळपर्यंत वापस येतो असे त्यांनी आईला मेसेज मध्ये सांगितले होते. तो घरातून गेल्यामुळे माझी बहीण घाबरली की माझा एकुलता एक मुलगा आहे. तो घरातून बाहेर गेल्याने घाबरून म्हणून पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या वयामध्ये थोडे गैरसमज होतात. या वयात मुलं बदमाशपणा करतात. पण त्याला तेव्हा आत्महत्या करायची नव्हती. कदाचित यावेळेस देखील त्याला आत्महत्या करायची नव्हती फक्त असे भावनिक करून त्याला आई-वडिलाला एकत्र आणायचे होते, असं कल्याणी यांनी म्हटली आहे.