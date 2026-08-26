'कुणाल जीव द्यायला गेला नव्हता, तर आई-वडिलांना...'; संगीताच्या बहिणीचा धक्कादायक खुलासा, आयफोनबद्दलही स्पष्टचं सांगितलं

छत्रपती संभाजीनगर येथील चांदगुडे कुटुंबाचा झालेला शेवट मनाला चटका लावणारा आहे. 18 वर्षीय कुणाल हा खवड्या डोंगरावर आत्महत्या करण्यासाठी गेला होता. त्याला वाचवत असताना मनोहर चांदगुडे आणि संगीता चांदगुडे यांचाही जीव गेला. या घटनेने परिसरात एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. तर, या प्रकरणात आता कुणालच्या मावशीने मोठा दावा केला आहे. कुणालला आत्महत्या करायची नव्हती, आई वडिलांना भावनिक अवाहन करुन एकत्र आणण्यासाठी तो गेला होता, असं मावशी कल्याणी परडे यांनी सांगितलं आहे.
माझे दाजी ड्रायव्हर होते हे आम्ही मानतो मात्र ते गरीब नव्हते. चांगल्या घरातून ते आलेले होते. त्यांच्याकडे शेती होती शेतीतून पैसा यायचा. आजकाल आयफोन स्वस्त आहे सेकंड हॅन्ड घेतला तर वीस पंचवीस हजार रुपयांमध्ये येतो. कुणालला अभ्यासासाठी क्लासेससाठी आयफोन हवा होता तो त्यांनी घेऊन दिला. दीदीकडे सुद्धा आयफोन होता. त्यालाही दिला होता. एवढी मोठी गोष्ट नाही की आम्ही त्याला दीड लाखाचा मोबाईल घेऊन दिला, असं कल्याणी यांनी म्हटलं आहे.
माझी दीदी म्हणजे संगीता चांदगुडे हि तिच्या सासरच्या मंडळी संदर्भात नाराज होते त्याला काही कारणे होते. दाजी घर सोडून गेले आणि ते परत येत नव्हते त्यामुळे ती परेशान होती. त्यांचे वाद वाढत चालले होते. त्यांच्यामध्ये कुठलाही संवाद नव्हता. त्यामुळे संगीता चांदगुडे यांनी यूट्यूब च्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा एक माध्यम बनवलं होतं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
तिचा तेवढा हक्क आहे. कारण 20 वर्षापासून ते सोबत होते. ज्या गोष्टी तिला योग्य वाटत नव्हतं त्यावर तिने बोलणं वाईट नाही. तिच्या हक्कासाठी जर ती सासरच मंडळीला बोलत असेल तर त्यात वाईट काय. कुणासोबत तिचं बोलणं होत नव्हतं त्यामुळे तिने सोशल मीडिया माध्यम बनवलं. जमिनीचे वाद होते पण त्या संदर्भात मला जास्त माहित नाही कारण मी तेव्हा लहान होते, असंही त्यांनी म्हटलं.
कुणालला मरायचे नव्हतेच त्याला फक्त त्याच्या वडिलांना परत आणायचे होते. असे केल्याने माझे वडील भावनिक होतील आणि ते माझ्याकडे येतील असे त्याला वाटत होते. चार-पाच दिवसा अगोदर त्यांच्या फोनवरून बोलणं झालं होतं. तेव्हा त्याने तुम्ही मला सोडून कसे जाऊ शकता मला तुम्ही पाहिजे असे सांगितले होते. तेव्हा दाजीने त्याला माझे आई-वडील बहिणी आहेत असं सांगितलं पण त्याला हे कळणार कसं कारण तो लहान होता. त्याला या सगळ्या गोष्टी कळत नव्हतं पण त्याला समजून सांगण्याचे अजून पर्याय होते मात्र त्यांच्या सुसंवाद नव्हता त्यामुळे हे सगळं घडलं, असा दावा कल्याणी यांनी केला आहे.
तसंच, कुणाल तेव्हापासून जास्त त्रासात होता. मी सुद्धा त्याला समजून सांगितले होते की प्रत्येक परिवारात अशा गोष्टी असतात. मात्र तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता त्याला फक्त त्याचे वडील पाहिजे होते. मी असे करणार त्याने अजिबात कुणाला सांगितले नव्हते आणि तसं वाटलं नव्हतं. पण अचानक त्याचा कॉल आला मला माफ करा मी असं करत आहे. तो फक्त एक अपघात झाला कारण त्याला पैशांची कमी नव्हती, असं म्हणत कल्याणी यांनी सत्य परिस्थीती सांगितली आहे.
कुणालचे वडील त्याच्या सोबत राहत नव्हते तरी त्या दोघांवर खूप प्रेम करत होते. तसेही कुणालला काही झालं असतं तर दाजीने जीव दिला असता एवढं त्यांचं प्रेम होतं. त्याला त्रासामध्ये दाजी कधी पाहू शकत नव्हते, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.