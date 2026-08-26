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'कुणाल जीव द्यायला गेला नव्हता, तर आई-वडिलांना...'; संगीताच्या बहिणीचा धक्कादायक खुलासा, आयफोनबद्दलही स्पष्टचं सांगितलं

छत्रपती संभाजीनगरमधील खवड्या डोंगरावरुन  कुणाल चांदगुडेने वडिलांसोबत झालेल्या झटापटीत उडी मारून जीवन संपवले. याप्रकरणात आता कुणालच्या मावशीने मोठा खुलासा केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:07 PM IST
'कुणाल जीव द्यायला गेला नव्हता, तर आई-वडिलांना...'; संगीताच्या बहिणीचा धक्कादायक खुलासा, आयफोनबद्दलही स्पष्टचं सांगितलं
Image Credit: khavdya dongar case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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