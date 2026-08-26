/आर्थिक तणाव की कौटुंबिक वाद? कुणालचे वडील मुरलीधर चांदगुडेंबद्दल नवा खुलासा; मॅनेजर म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी...

खवड्या डोंगरावरून दरीत कोसळून संपूर्ण चांदगुडे कुटुंब संपल्याच्या हृदयद्रावक घटनेत आता मृत वडील मुरलीधर चांदगुडे यांच्या कामाच्या ठिकाणाहून अत्यंत महत्त्वाची आणि भावुक करणारी माहिती समोर आली आहे. मुरलीधर ज्या 'चौधरी रोडवेज' ट्रान्सपोर्ट कंपनीत काम करायचे, तिथल्या मॅनेजरने त्यांच्या स्वभावाबद्दल, कामाबद्दल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत मोठे खुलासे केले आहेत.
मुरलीधर हे गेल्या १० वर्षांपासून 'चौधरी रोडवेज'मध्ये ड्रायव्हर म्हणून अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करत होते. ते छत्रपती संभाजीनगर ते गुजरात अशी मालवाहू वाहने चालवत असत. कामाच्या ठिकाणी त्यांचा स्वभाव अत्यंत शांत, संयमी आणि मनमिळाऊ होता. १० वर्षांत त्यांचे कधीही कोणाशी भांडण किंवा वाद झाले नव्हते.
मुरलीधर यांच्यावर कोणतेही मोठे आर्थिक संकट किंवा बाजारातील देण्याघेण्याचा ताण नव्हता. ते दरमहा सहजपणे ₹३० ते ४० हजार कमवत असत.
गुजरातच्या एका फेरीसाठी त्यांना २ ते ४ दिवस लागत असत. या दुर्दैवी घटनेच्या अवघ्या २-३ दिवस आधीच ते गुजरातची ट्रिप पूर्ण करून सुखरूप घरी परतले होते.
कामाच्या ठिकाणी त्यांनी कधीही कौटुंबिक अडचणी, वाद किंवा मानसिक तणावाचा लवलेशही जाणवू दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांचा असा अचानक आणि धक्कादायक अंत झाल्याचे वृत्तवाहिन्यांवर समजताच कंपनीतील सर्व सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला.