/मोठ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर संगीता रात्री एकटी शेतात जायची अन्..., बहिणीचा धक्कादायक खुलासा

छत्रपती संभाजीनगरच्या खवड्या डोंगरावर चांदगुडे कुटुंब संपलं आणि त्यानंतर सुरु झाला त्यांच्या अनेक चर्चा...पण त्या दिवशी नेमकं काय झालं, कुणाल त्या टेकडीवर का गेला, त्याला आई आणि वडिलांकडून काय हवं, कुटुंबात तणाव होता, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पण नेमकं खरं सांगायला या तिघांपैकी कोणी उरलेले नाहीय. पण आता संगीताच्या माहेर आणि सासरच्या मंडळींमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी मात्र सुरु झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात आली आहे की, या कुटुंबात कौटुंबिक वाद होते. संगीताच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवरही त्यांच्या व्हिडीओमुळे ते जाणवतं.
संगीताचे सासरच्या मंडळीने ती कशी वाईट होती याचा पाढा वाचायला सुरुवात केली आहे. कुणालचे आजी आजोबा आणि आत्याने संगीतावर गंभीर आरोप लावले आहेत. अशात संगीताची बहीण पल्लवी पाटील धक्कादायक खुलासा केला आहे.
पल्लवी पाटील यांनी सांगितलं की, संगीता आणि मुरलीधर यांचं लव्ह मॅरेज होतं आणि त्यांना आदित्य नावाचा मोठा मुलगा होता. तो 14-15 असताना संगीता सासरी गेली होती. त्यावेळी सासरच्या लोकांनी हे लग्न मान्य नाही असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांना शेती मिळाली आणि जगण्यासाठी ते शेती करू लागले. मुरलीधर ड्रायव्हर असताना संगीता एकट्याने शेती करत होती. संगीता मोठ्या मुलाला पाठीला बांधून सलग चार वर्ष शेती केली. संगीताने आपल्या मुलाला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलं होतं. पण 14 वर्षांपूर्वी आदित्यचा आजारपणामुळे मृत्यू झाला आणि चांदगुडे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला.
पल्लवी यांनी पुढे सांगितलं की, आदित्यच्या मृत्यूनंतर संगीताला मोठा धक्का बसला होता. पोटचा गोळा गेल्याने तिची अवस्था वाईट झाली होती. तिला मानसिक त्रास झाला होता. ती रात्री अपरात्री शेतात जाऊन आदित्यला शोधायची. या दु:खातून सावरण्यासाठी आदित्यच्या मृत्यूनंतर 15 दिवसांनी संगीता माहेरी आली होती. त्यावेळी तिच्या सासरच्या लोकांनी शेतीचा काही तुकडा तिच्या नंदेच्या नावावर केला. तेही या लोकांना न सांगता हा व्यवहार केला. मोठ्या मुलाचे जाणे आणि त्यात वडिलांच्या या कृत्यामुळे मुरलीधर दु:खात होते असं पल्लवी या म्हणाल्यात.
पल्लवी या पुढे म्हणाल्यात की, संगीताला नवऱ्याचा 20 वर्षांपासू एवढाच त्रास असता तर नवरा मुलाला पडताना पाहून तिनेही दरीत उडी घेतली नसती. तर संगीताच्या सासरच्या लोकांना फक्त मुरलीधर यांच्या जाण्याचे दु:ख होतं. कुणाल आणि संगीतांच्या मृत्यूबद्दल अजिबात त्यांना काही वाटलं नाही. त्यामुळे आम्ही त्या दोघांचं अंत्यसंस्कार करण्यासाठी हॉस्पिटलमधून मृतदेह ताब्यात घेतल्याचे स्पष्टीकरणही पल्लवीने केलं.