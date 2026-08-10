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महाराष्ट्रातील आणखी एका जिल्ह्याचे नाव बदण्याची मागणी; भाजपच्या महिला आमदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

महाराष्ट्रात 3 जिल्ह्यांची नावे बदलली आहेत. आता आणखी एका जिल्ह्याचे नाव बदण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भाजपच्या महिला आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 10, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:08 AM IST
महाराष्ट्रातील आणखी एका जिल्ह्याचे नाव बदण्याची मागणी; भाजपच्या महिला आमदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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