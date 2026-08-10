/महाराष्ट्रातील आणखी एका जिल्ह्याचे नाव बदण्याची मागणी; भाजपच्या महिला आमदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बुलढाणा : औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि अहमदनर या 3 जिल्ह्याची नावे बदलली आहे. औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव तर अहमदनगरचे अहिल्यानगर असे नामकरण करण्यात आले आहे. आता आणखी एका जिल्ह्याचे नाव बदण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भाजपच्या महिला आमदाराने ही मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन नामकरण करण्याची मागणी केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव 'राजमाता जिजाऊनगर' करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तात्काळ दखल घेत प्रशासनाला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. राजमाता जिजाऊंच्या नावाने बुलढाणा जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. राजमाता जिजाऊंच्या जन्मभूमीला त्यांचे नाव देऊन भूमीचा सन्मान व्हावा अशी मागणी त्यांची आहे.
उपरोक्त विषयास अनुसरून विनंती करण्यात येते की, देशोदेशीच्या पर्यटकांना भुरळ घालणारे जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर, विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखले जाणारे व संत श्री गजानन महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले शेगाव, मेहकर येथील श्री शारंगधर बालाजी मंदिर, ज्ञानगंगा अभयारण्य, सैलानी बाबा दर्गा अशा अनेक धार्मिक व पर्यटन स्थळांनी नटलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात जगभरातील पर्यटक पर्यटनासाठी येतात.
बुलढाणा जिल्ह्यातील मातृतीर्थ सिंदखेड राजा येथे राजमाता जिजाऊंचा जन्म झाला, ही बुलढाणा जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी मोठ्या अभिमानाची बाब आहे. राजमाता जिजाऊसाहेब यांनी बाल शिवबांच्या मनात हिंदवी स्वराज्य संस्थापनेचे बीजरोपण केल्यामुळे ७०० वर्षाच्या जुलमी राजवटीतून महाराष्ट्र व देश मुक्त झाला. राजमाता जिजाऊसाहेब यांच्या या उपकारातून उतराई होण्याचा प्रयत्न म्हणून बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव बदलून "राजमाता जिजाऊनगर" करण्यात यावे. जगभरातून येथे पर्यटन व धार्मिक स्थळांना भेट देण्यास येणाऱ्या पर्यटकांच्या माध्यमातून राजमाता जिजाऊसाहेब यांचे नाव जगभर पोहचेल. अहिल्यानगरच्या धर्तीवर बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतल्यास देशभरातील समस्त शिवप्रेमींना आनंदच होईल. समस्त शिवप्रेर्मीच्या भावनांचा आदर करून बुलढाणा जिल्ह्याचे नाव बदलून "राजमाता जिजाऊनगर" करण्यात यावे, ही नम्र विनंती