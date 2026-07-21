/धनंजय मुंडेंचे होणार मंत्रिमंडळात कमबॅक, राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा, मात्र जरांगे....

नितेश महाजन, झी 24 तास जालना : राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची जोरदार चर्चा सुरू आहे... या मंत्रिमंडळ विस्तारात धनंजय मुंडेंचं कम बँक होणार असल्याची देखील चर्चा सुरू झालीय. असं असतानाच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद देण्यास जाहीर विरोध केलाय... तर बीडमध्ये घडलेल्या प्रत्येक घटनेची पावती माझ्यावर फाडली जाते या धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याचाही जरांगे पाटील यांनी समाचार घेतलाय..
राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे जोरदार वाहताना दिसताहेत.. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय. सध्याच्या काही मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी दुसऱ्या नेत्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. असातच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन होण्याची शक्यताय. मात्र याला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र विरोध केलाय..
धनंजय मुंडेंना मंत्री केलं तर मराठे तुमच्या विरोधात जातील असा आक्रमक पवित्रा मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतला आहे. तर राष्ट्रवादीला खून करणारा मंत्री हवा असेल तर राज्यातील सर्व मराठा राष्ट्रवादी पासून दूर जाईल... शिवाय भाजप आणि राष्ट्रवादीला याचे गंभीर परीणाम भोगावे लागतील असा इशाराच जरांगे पाटलांनी दिलाय.
जरांगे यांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद देण्यास विरोध केल्यानं ओबीसी नेते देखील धनंजय मुंडेंची पाठराखण करण्यासाठी मैदानात उतरलेत. धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद द्यायचं की नाही हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे.. धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद देऊ नका हे सांगणारे जरांगे कोण असा सवाल ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी केलाय...
तर दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांच्या एका समाचाराचाही जरांगे पाटील यांनी समाचार घेतलाय..बीड जिल्ह्यात कोणतीही घटना घडली की माझ्या नावावर पावती फाडली जाते असं म्हणत मुंडे यांनी परळीतल्या एका कार्यक्रमात खदखद व्यक्त केलीय. यावरून जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडे यांना सुनावलंय.
एकंदरीतच धनंजय मुंडे यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळणार असल्याच्या चर्चांनंतर मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांनी तीव्र विरोध केलाय.. यावरून जरांगे पाटील यांनी थेट भाजप आणि राष्ट्रवादीलाच इशारा दिलाय.. त्यामुळे आता धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्री करण्याबाबत राष्ट्रवादी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय.