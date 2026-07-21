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धनंजय मुंडेंचे होणार मंत्रिमंडळात कमबॅक, राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा, मात्र जरांगे....

राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची जोरदार चर्चा सुरू आहे... या मंत्रिमंडळ विस्तारात धनंजय मुंडेंचं कम बँक होणार असल्याची देखील चर्चा सुरू झालीय. असं असतानाच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिपद देण्यास जाहीर विरोध केलाय... तर बीडमध्ये घडलेल्या प्रत्येक घटनेची पावती माझ्यावर फाडली जाते या धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याचाही जरांगे पाटील यांनी समाचार घेतलाय..  

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jul 21, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:51 PM IST
धनंजय मुंडेंचे होणार मंत्रिमंडळात कमबॅक, राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा, मात्र जरांगे....
Image Credit: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांचे पुन्हा मंत्रीमंडळात कमबॅक होण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

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धनंजय मुंडेंचे होणार मंत्रिमंडळात कमबॅक, राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा, मात्र जरांगे....
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