/महाराष्ट्रात 1972 च्या दुष्काळासारखी भयानक परिस्थिती; शेतकरी आणि मेंढपाळांवर पशुधनासह गाव सोडण्याची वेळ

गजानन वाणी, झी 24 तास, हिंगोली : हिंगोलीत दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. पावसाअभावी शेतातील पिकं करपलीत, विहिरी आणि कूपनलिका आटल्या आहेत. तर दुसरीकडे जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलाय. परिस्थिती इतकी बिकट झालीय की, शेतकरी आणि मेंढपाळांसमोर आता आपल्या पशुधनासह गाव सोडण्याची वेळ आली आहे. हिंगोलीतल्या या परिस्थितीने 1972च्या दुष्काळाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या केल्यात.
हिंगोलीतील दुष्काळाची ही दाहकता अत्यंत भयानक आहे. हिंगोलीच्या ग्रामीण भागात दुष्काळाची झळ आता थेट पशुधनापर्यंत पोहोचली आहे. शेतात चारा नाही, पाण्याचे स्रोत आटलेत आणि जनावरांसाठी जगण्यापुरतं पाणी आणि चारा मिळवणंही कठीण झाल आहे. शेकडो मेंढ्यांचा कळप, डोक्यावर संसाराचं ओझ घेऊन मेंढपाळ पुढच्या मुक्कामाच्या शोधात निघाले आहेत चारा-पाण्याच्या शोधात आता अनेक कुटुंबांनी स्थलांतराचा मार्ग धरला आहे.
एकीकडे पशुधन जगवण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातली पिकंही पाण्याअभावी वाया गेली आहेत. हजारो रुपये खर्च करून केलेली पेरणी त्यानंतर पावसाने दिलेली हुलकावणी आणि आता डोळ्यांदेखत करपून गेलेली उभी पिकं. लागवडीचा खर्चही निघालेला नाही अशा परिस्थितीत कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागवायचा कसा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
शेतकरी आणि मेंढपाळांसाठी संकट केवळ पिकांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. तर पाण्याचा प्रश्नही तितकाच गंभीर बनलाय. गावागावात विहिरींची पाणीपातळी खालावली आहे. कूपनलिका आटत चालल्या आहेत. उपलब्ध पाणीसाठा किती दिवस पुरणार, याची चिंता नागरिकांना सतावत आहे. 1972च्या दुष्काळाच्या आठवणी सांगणारे ज्येष्ठ नागरिक, आजच्या परिस्थितीतही तशीच भीषणता जाणवत असल्याचं सांगत आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्याचं प्रशासनाकडून सांगितलं जात असलं, तरी प्रत्यक्ष मदत मिळण्याची प्रतीक्षा शेतकरी आणि पशुपालक करत आहेत. पंचनामे. चारा-पाण्याची उपलब्धता आणि आर्थिक मदत. या सगळ्या उपाययोजना वेगाने राबवण्याची मागणी आता जोर धरतेय.
शेती गेली, पशुधनावरही संकट आलं. अशा परिस्थितीत बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे. दुष्काळाच्या या संकटातून शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा कधी मिळणार, याकडे आता हिंगोलीकरांचं लक्ष लागलंय.