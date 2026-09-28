Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /महाराष्ट्रात 1972 च्या दुष्काळासारखी भयानक परिस्थिती; शेतकरी आणि मेंढपाळांवर पशुधनासह गाव सोडण्याची वेळ

महाराष्ट्रात 1972 च्या दुष्काळासारखी भयानक परिस्थिती; शेतकरी आणि मेंढपाळांवर पशुधनासह गाव सोडण्याची वेळ

हिंगोली जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषणता दिवसेंदिवस अधिकच गडद होताना दिसत आहे.जनावरांच्या चारा आणि पाण्याच्या गंभीर प्रश्नामुळे आता मेंढपाळांवर आपलं बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:07 AM IST
महाराष्ट्रात 1972 च्या दुष्काळासारखी भयानक परिस्थिती; शेतकरी आणि मेंढपाळांवर पशुधनासह गाव सोडण्याची वेळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
डोंबिवलीत नांदी संमेलन; माहिती तंत्रज्ञान, AI आणि साहित्य विषयावर चर्चा
2
3
4
5