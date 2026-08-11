'मी माझं जीवन संपवतोय,' लोकनियुक्त सरपंचाने उचललं टोकाचं पाऊल, कारण धक्कादायक, शेअर केला शेवटचा VIDEO

लोकशाहीत सत्तेचा आणि राजकारणाचा अतिरेक किती टोकदार रूप धारण करू शकतो.. याचं एक अत्यंत संतापजनक आणि समाजमनाला सुन्न करणारं वास्तव बुलढाणा जिल्ह्यातून समोर आली आहे. गावातील राजकीय विरोधकांच्या सततच्या छळाला आणि दबावाला कंटाळून एका लोकनियुक्त सरपंचानं टोकाचं पाऊल उचलत गळफास घेत आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे आत्महत्येपूर्वी त्यांनी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. ज्यामध्ये राजीनाम्यासाठी कसा जीवघेणा त्रास दिला जात होता याचा पर्दाफाश केलाय. या दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण राज्यभरातून संताप व्यक्त होत असून हत्येसारखा हा प्रकार असल्याचं बोललं जातंय..
संग्रामपूर तालुक्यातील करमोडा गावाचे लोकनियुक्त सरपंच दीपक उगले यांनी राहत्या घरी गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपवली.. गावाच्या विकासासाठी जनतेनं मोठ्या अपेक्षेने त्यांना निवडून दिलं होतं.. मात्र गावातीलच काही मस्तवाल राजकीय विरोधकांना त्यांचा हा अधिकार आणि लोकप्रियता खुपत होती..
मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी दीपक उगले यांनी अत्यंत वेदनेनं मोबाईलवर एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला.. आपल्याला सरपंच पदाचा राजीनामा देण्यासाठी राजकीय विरोधकांकडून कशा प्रकारे मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जातोय... हे त्यांनी या व्हिडिओत रडत-रडत सांगितलं.. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर समाजमनात प्रचंड चीड निर्माण झालीय..
या घटनेमुळे संपूर्ण करमोडा गावात आणि बुलढाणा जिल्ह्यात तीव्र संतापाची लाट पसरलीय.. एक लोकनियुक्त सरपंच जर अशा राजकारणाला बळी पडत असेल, तर सामान्य जनतेने न्याय कसा मागायचा? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्व आरोपी राजकीय विरोधक सध्या फरार असून, पोलिस त्यांचा कसून शोध घेतायत..
राजकीय द्वेषापोटी एका लोकप्रतिनिधीला आणि कुटुंबकर्त्याला संपवण्याची ही घटना अत्यंत काळजाला पीळ पाडणारी आहे.. समाजमनाला सुन्न करणाऱ्या या प्रकरणात फरार असलेले आरोपी लवकरात लवकर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतात का.. आणि त्यांना कठोर शिक्षा मिळते का.. हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे..