1100 शिक्षाकंवर कारवाई; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन आमदारांमध्ये लेटर वॉर

विशाल करोळे, झी 24 तास, छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगरात शिक्षकांच्या मुद्द्यावरून महायुतीतील 2 आमदार आमनेसामने आलेत. भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्यात पत्रांमधून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. शिक्षकांवरील कारवाईपासून विधानपरिषद रद्द करण्याच्या मुद्द्यापर्यंत दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर टीकेचे बाण सोडलेत. त्यामुळे महायुतीतील या दोन घटक पक्षांमध्ये लेटर वॉर रंगल्याचं चित्र आहे.
छत्रपती संभाजीनगरात महायुतीतील 2 आमदारांमध्ये लेटर वॉर रंगल. शिक्षकांच्या मुद्द्यावरून भाजपचे प्रशांत बंब आणि राष्ट्रवादीचे सतीश चव्हाण आमनेसामने आलेत. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब शिक्षकांच्या प्रश्नावर आक्रमक झालेत. शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत खोटी कागदपत्रं दाखवून घरभाड्याची बिलं उचलतात अशी तक्रार त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती. यानंतर कारवाई करण्यात आली. हजारो शिक्षकांची वेतनवाढ 3 वर्षांसाठी रोखण्यात आली. याच कारवाईवरून सतीश चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. जिल्हा परिषद सीईओंना पत्र लिहून त्यांनी अनेक सवाल केले.
शिक्षकांसाठी मुख्यालयी भौतिक सुविधा आहेत का? त्यांना राहण्यासाठी घर आहे का? असा सवाल चव्हाण यांनी केला. तसंच शिक्षकांवरील कारवाई तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. याच मुद्द्यावरून चव्हाण यांनी प्रशांत बंब यांनाही पत्र लिहिलं. विधानपरिषद रद्द करणार का? असा थेट सवाल त्यांनी केला. आमदारकी हुकूम चालवण्यासाठी नाही तर सेवा करण्यासाठी असते असंही चव्हाण यांनी पत्रात म्हटलं. तर चव्हाण यांच्या पत्राला प्रशांत बंब यांनीही उत्तर दिलं. चुकीच्या शिक्षकांची पाठराखण करणं हा देशद्रोह असल्याचा आरोप बंब यांनी केला. तसंच चव्हाण यांना चुकीच्या शिक्षकांचे अंधभक्त असंही म्हटलं. इतकंच नाही तर 18 वर्षे आमदार असताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काय केलं? असा सवालही बंब यांनी केला.
शिक्षकांच्या मुद्द्यावरून महायुतीतील 2 आमदार भिडले. बंब यांनी पत्रावरून चव्हाण यांच्यावर टीकेचे बाण सोडले. मात्र सतीश चव्हाण यांनी सध्या मौन राखण्याची भूमिका घेतली. प्रशांत बंब यांनी मला खूप मोठं प्रेमपत्र पाठवल. ते आधी वाचतो त्यानंतर प्रतिक्रिया देतो असं चव्हाण यांनी म्हटलंय..
महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत गंगापूर मतदारसंघात सतीश चव्हाण आणि प्रशांत बंब एकमेकांविरोधात मैदानात होते. चव्हाण हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून तर बंब भाजपकडून लढले होते. त्या निवडणुकीपासून दोघांमधील राजकीय संघर्षाची चर्चा आहे. आता शिक्षकांच्या मुद्द्यावरून पत्रांच्या माध्यमातून पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत.