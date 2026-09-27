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1100 शिक्षाकंवर कारवाई; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन आमदारांमध्ये लेटर वॉर


छत्रपती संभाजी नगरात शिक्षकांच्या मुद्द्यावरनं महायुतीचे दोन आमदार भिडले आहेत भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण या दोघांनी एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:37 PM IST
1100 शिक्षाकंवर कारवाई; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन आमदारांमध्ये लेटर वॉर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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