/सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीसमोर भाजपचंच आव्हान? मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या जागेवरुन रस्सीखेच

विशाल करोळे, झी 24 तास, छत्रपती संभाजीनगर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. मात्र या निवडणुकीपूर्वीच महायुतीत जागेवरून रस्सीखेच सुरू झाल्याचं चित्र आहे. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण गेली तीन टर्म आमदार आहेत. त्यामुळे हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीला मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र भाजपनेही या जागेवर उमेदवारी देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महायुतीतील भाजप आणि राष्ट्रवादी आमनेसामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली आणि राजकीय हालचालींनाही वेग आला. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघावरून महायुतीतील दोन पक्ष आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. गेली तीन टर्म म्हणजेच 18 वर्षं या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण करत आहेत. आता ते सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीत आहेत. महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीला सुटेल अशी चर्चा होती. कारण जिथे ज्याचा आमदार ती जागा त्याला असा महायुतीतील नियम असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र आता भाजपनेही या जागेवर दावा केला आहे.
भाजपकडून उमेदवारीसाठी अनेक नावांची चर्चा आहे. माजी आमदार संजय केनेकर, उच्चशिक्षित चेहरा डॉ. प्रमोद राठोड आणि भाजपचे तसेच पंकजा मुंडे यांचे निकटवर्तीय प्रवीण घुगे हे नेते इच्छुक असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीसमोर भाजपचंच आव्हान उभं राहण्याची शक्यता आहे.
मात्र सतीश चव्हाण या घडामोडींवर सध्या संयमाची भूमिका घेत आहेत. गेल्या तीनही निवडणुकांमध्ये भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा थेट सामना झाला. तिन्ही वेळा सतीश चव्हाण यांनी बाजी मारली. मात्र तेव्हा राष्ट्रवादी महायुतीचा भाग नव्हती.
आता राजकीय समीकरण बदललंय. राष्ट्रवादी महायुतीत आहे आणि भाजपही या जागेसाठी आग्रही आहे. त्यामुळे जागा नेमकी कोणाच्या वाट्याला जाणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे. याबबात निर्णय महायुतीचे वरिष्ठ नेते घेणार आहेत. तोपर्यंत मात्र स्थानिक पातळीवर जागेवरून दोन्ही पक्षांमध्ये धुसफूस वाढण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघ तोच दावेदार मात्र वाढलेत. आता महायुतीच्या जागावाटपात मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाची जागा कुणाच्या पारड्यात पडते याचीच उत्सुकता आहे.