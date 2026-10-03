विधान परिषद निवडणुकीत मविआमध्ये फूट? मराठवाडा आणि अमरावतीच्या जागेवरुन वाद

विधान परिषद निवडणुक : विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीमध्ये नाराजी बघायला मिळतेय. एकतर अमरावतीत काँग्रेसने आधीच उमेदवाराची घोषणा केली त्यात या जागेवर राऊतांनी म्हणेच ठाकरेंच्या पक्षाने दावा केला. त्यामुळे मराठवाडा आणि अमरावती या दोन्ही जागा आघाडी म्हणून लढवायच्या की मैत्रीपूर्ण लढत हे आजच्या बैठकीतही ठरु शकलेलं नाही. पण दोन्ही जागांवर ठाकरेंच्या पक्षाने दावा केलाय. तर दुसरीकडे भाजपनेही यावरुन मविआला चिमटा काढला.
दोन जागांसाठी मविआतल्या पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. तोडग्यासाठी मविआमध्ये बैठकांवर बैठका होत आहे. विधान परिषदेची निवडणुक जसजशी जवळ येतेय. तसतसं ती अधिक रंजक होताना दिसतेय. पण निवडणुकीपुर्वीच जागांवरुन महाविकास आघाडीत फूट पडण्याची चिन्ह आहेत. मराठवाडा आणि अमरावती या दोन्ही जागांजागांवर आम्हीच लढमार अशी भूमिका ठाकरेंच्या शिवसेनेने घेतलीये. पण काँग्रेसने मात्र अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी उमेदवाराची आधीच घोषणा केलीये. त्यामुळे यातली गुंतागुंत वाढलीये, तसच काँग्रेसने परस्पर उमेदवार जाहिर केल्याने ठाकरेंचा पक्ष नाराज झाला.
यावरच तोडगा काढण्यासाठी आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये मुंबईत बैठक झाली. पण यात एकमत होऊ शकलं नाहीये. त्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. जर एकमत झालंच नाही तर मैत्रीपुर्ण निवडणुका लढवण्यात येतील अस राऊतांनी म्हटलंय. आजच्या सांताक्रुज मधील मविआ बैठकीत काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ अचानक निघून गेल्याने उलट सुलट चर्चा सुरु होत्या. त्यामुळे काहीतरी बिनसलंय याचा अंदाज आधीच आला पण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंनी मात्र चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असल्याचं म्हटलंय.
मविआमध्ये कोणत्याही प्रकारची नाराजी नसून एक दोन दिवसात चित्र स्पष्ट होईल असं सुळेंनी म्हटलंय. तसच या निवडणुकीत मैत्रीपुर्ण लढत होऊ शकते असं काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवारांनी म्हटंल. तर काँग्रेसने परस्पर उमेदवार जाहिर केल्याने भाजपच्या नवनाथ बन यांनी राऊतांना चिमटा काढलाय.
आजची मविआची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता पुन्हा उद्या बैठख होणार आहे. त्यात नेमका काय तोडगा निघतो हे पाहावं लागले. ठाकरेंचा पक्ष एक पाऊल मागे घेऊन केवळ एक जागा लढवतो की स्वतंत्र चुल मांडून दोन्ही जागांवर उमेदवार देतो हे उद्या कळेलच अशी अपेक्षा.