Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /राज्यातील शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात मोठा निर्णय! 65 हजार जणांवर थेट परिणाम; सुट्ट्यांसंदर्भातही महत्त्वाचा आदेश

राज्यातील शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात मोठा निर्णय! 65 हजार जणांवर थेट परिणाम; सुट्ट्यांसंदर्भातही महत्त्वाचा आदेश

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून त्याची तातडीने अंमलबाजवणी केली जाणार आहे. तसेच सुट्ट्यांसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:02 AM IST
राज्यातील शिक्षकांच्या पगारासंदर्भात मोठा निर्णय! 65 हजार जणांवर थेट परिणाम; सुट्ट्यांसंदर्भातही महत्त्वाचा आदेश
Image Credit: या निर्णयाचा हजारो शिक्षकांना फायदा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फेब्रुवारी 2027 पर्यंत 16000 भारतीयांचा 'या' विचित्र कारणाने मृत्यू होण्याचं डेंजर भाकित; महाराष्ट्राला सर्वाधिक धोका
2
3
4
5